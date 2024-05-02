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疫情升溫 高市教育局長入校宣導預防腸病毒、登革熱

2024/5/2 12:41（5/2 13:41 更新）
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腸病毒與登革熱續升溫，高雄市教育局長謝文斌（左）2日到苓雅區凱旋國小附設幼兒園宣導防疫工作，凱旋國小校長吳慶隆（右）陪同確認校園角落防治狀況。（高雄市教育局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年5月2日
腸病毒與登革熱續升溫，高雄市教育局長謝文斌（左）2日到苓雅區凱旋國小附設幼兒園宣導防疫工作，凱旋國小校長吳慶隆（右）陪同確認校園角落防治狀況。（高雄市教育局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年5月2日
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（中央社記者林巧璉高雄2日電）腸病毒與登革熱續升溫，高市府教育局長謝文斌今天至校園宣導防疫工作並表示，預防腸病毒可透過勤洗手、使用漂白水清消，維持良好衛生習慣，落實生病不上班、不上課。

依據衛生福利部疾病管制署近期疫情監測資料顯示，腸病毒疫情持續升溫。謝文斌今天到苓雅區凱旋國小附設幼兒園關心校園防疫工作，提醒學校應隨時關注師生健康情形、落實勤洗手與消毒工作。

教育局發布新聞稿指出，持續與衛生局聯合稽查學校防疫措施，督導校園落實疫情通報與衛生教育，學校也透過班親會、親職講座同步向家長宣達防疫觀念，達到多方出擊、有效預防目標。

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凱旋國小校長吳慶隆說，校內洗手台皆備肥皂、洗手乳等清潔用品，配合教育局、衛生單位相關規定，即時通報並因應疫情變化，動態調整校園防疫措施，透過多元管道宣導，增進學生與家長防疫觀念。

謝文斌提醒，因應東南亞登革熱疫情嚴峻，加上近日高雄市雨量豐沛，為防範登革熱及病媒蚊孳生，學校平日巡、倒、清、刷工作不可少，除積極清除積水、落實盆栽無底盤、水桶有加蓋外，水溝、集水井及屋簷溝也務必清潔疏理，加強環境整頓。（編輯：陳仁華）1130502

#高雄市教育局長
#謝文斌
謝文斌
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