腸病毒升溫 高雄41班停課、1例併發重症

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（中央社記者林巧璉高雄7日電）腸病毒升溫，高雄市政府衛生局表示，截至5月4日，高雄市腸病毒門診、急診就診人次為941人次，目前停課班級數為41班；另外，有1例腸病毒併發重症（克沙奇A）。

衛生局今天發布訊息表示，依據衛生福利部疾病管制署統計資料，截至第18週（4月28日至5月4日），高雄市腸病毒門診、急診就診人次為941人次，目前停課班級數為41班。

衛生局指出，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現嬰幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速至高市6家腸病毒重症責任醫院就醫。

衛生局提醒，預防腸病毒最有效方法為肥皂勤洗手，落實「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手，以及使用漂白水進行環境清潔（酒精對腸病毒抑制效果有限），並維持良好衛生習慣。（編輯：陳仁華）1130507