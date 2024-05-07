腸病毒全國單週167班停課 疾管署估6月初達高峰
（中央社記者曾以寧台北7日電）腸病毒疫情持續升溫，疾管署今天表示，上週門急診就診達1.6萬人次，仍為10年同期新高，全國單週167班因疫停課，A71型或重症個案分布在6縣市，預估疫情在6月初達高峰。
腸病毒小百科
- 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上
- 除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高
- 傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染
- 典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症
資料來源：衛福部疾管署
腸病毒71型小百科
腸病毒71型
腸病毒71型感染多以手足口病表現，特徵為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，其次為軟顎、牙齦和嘴唇，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾。
相較於腸病毒其他型別，腸病毒71型感染較易侵犯中樞神經系統，併發重症主要有腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等表現，這些嚴重病症均於發病後7天內出現，平均為發病後3天左右，5歲以下的幼兒為重症的高危險群。
重症前兆病徵：
1. 嗜睡、意識改變、活力不佳
2. 持續嘔吐
3. 手腳無力
4. 肌躍型抽搐：全身肢體突發式顫抖，類似受到驚嚇的動作，睡覺時發作特別頻繁，這種動作於正常兒童時偶而可見，但若發作次數頻繁，或白天清醒時也會出現則為異常。
5. 無明顯誘發因素時（如哭鬧、發燒）出現呼吸急促或心跳加快。
資料來源：衛福部疾管署
腸病毒D68型小百科
腸病毒D68型
腸病毒D68型主要可透過糞口、飛沫、接觸傳播，傳染力強。常見症狀包括發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛等，嚴重可能引發肺炎、肢體麻痺等併發症。國內歷年皆僅有零星感染案例，但並無流行疫情。
腸病毒D68型目前尚無疫苗，治療以支持性療法為主。大多數人感染為輕症預後良好，但若家中孩童感冒後出現喘、呼吸困難或急性肢體無力症狀，如：突然手舉不起來、步態不穩等變化需儘速就醫。
資料來源：衛福部疾管署、台中榮民總醫院
疾管署發言人曾淑慧表示，近4週校園腸病毒停課班級數分別為126、155、104、167班，去年同期則為78、17、102、212班，並依過往疫情預估，會在6月初或6月中達高峰。
今年累計11例腸病毒A71型輕症個案，以及1例重症個案為克沙奇A10型。曾淑慧說明，個案居住地疫情風險地區，分別為新北市中和、板橋、淡水區，以及桃園市平鎮區、台中市大肚區、雲林縣大埤鄉、高雄市三民區、屏東縣內埔鄉。
至於腸病毒疫苗是否納入公費接種，曾淑慧表示，今年疫情以克沙奇A型為主，腸病毒共有100多個型別，但疫苗僅針對A71型，對克沙奇A型也沒有交叉保護作用，因此會持續評估；民眾若覺得有需要，可以自費接種。
疾管署說明，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲民眾仍應持續採行一般性預防措施，例如保持良好的個人衛生習慣、注意環境衛生、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒的感染與侵襲。（編輯：張雅淨）1130507
- 腸病毒全國單週167班停課 疾管署估6月初達高峰2024/05/07 18:33
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