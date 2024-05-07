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腸病毒全國單週167班停課 疾管署估6月初達高峰

2024/5/7 18:33（5/7 19:00 更新）
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國內腸病毒進入流行期，預防腸病毒最好方法之一是養成正確洗手習慣。（中央社檔案照片）
國內腸病毒進入流行期，預防腸病毒最好方法之一是養成正確洗手習慣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧台北7日電）腸病毒疫情持續升溫，疾管署今天表示，上週門急診就診達1.6萬人次，仍為10年同期新高，全國單週167班因疫停課，A71型或重症個案分布在6縣市，預估疫情在6月初達高峰。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在疫報記者會上說明，國內腸病毒

腸病毒小百科

  • 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上
  • 除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高
  • 傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染
  • 典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症

資料來源：衛福部疾管署

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處流行期，近期疫情呈持續上升趨勢，4月28日至5月4日門急診就診計1萬6240人次，較前一週上升13.4%；實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主。
易引起嚴重症狀的腸病毒A71型

腸病毒71型小百科

腸病毒71型
腸病毒71型感染多以手足口病表現，特徵為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，其次為軟顎、牙齦和嘴唇，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾。

相較於腸病毒其他型別，腸病毒71型感染較易侵犯中樞神經系統，併發重症主要有腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等表現，這些嚴重病症均於發病後7天內出現，平均為發病後3天左右，5歲以下的幼兒為重症的高危險群。

重症前兆病徵： 
1. 嗜睡、意識改變、活力不佳
2. 持續嘔吐
3. 手腳無力
4. 肌躍型抽搐：全身肢體突發式顫抖，類似受到驚嚇的動作，睡覺時發作特別頻繁，這種動作於正常兒童時偶而可見，但若發作次數頻繁，或白天清醒時也會出現則為異常。
5. 無明顯誘發因素時（如哭鬧、發燒）出現呼吸急促或心跳加快。

資料來源：衛福部疾管署

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D68型

腸病毒D68型小百科

腸病毒D68型

腸病毒D68型主要可透過糞口、飛沫、接觸傳播，傳染力強。常見症狀包括發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛等，嚴重可能引發肺炎、肢體麻痺等併發症。國內歷年皆僅有零星感染案例，但並無流行疫情。

腸病毒D68型目前尚無疫苗，治療以支持性療法為主。大多數人感染為輕症預後良好，但若家中孩童感冒後出現喘、呼吸困難或急性肢體無力症狀，如：突然手舉不起來、步態不穩等變化需儘速就醫。

資料來源：衛福部疾管署、台中榮民總醫院

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，郭宏偉指出，上週新增4例A71型，今年累計共11例A71型；D68型則無新增，今年累計共2例，且感染個案均為輕症。並且今年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型。

疾管署發言人曾淑慧表示，近4週校園腸病毒停課班級數分別為126、155、104、167班，去年同期則為78、17、102、212班，並依過往疫情預估，會在6月初或6月中達高峰。

今年累計11例腸病毒A71型輕症個案，以及1例重症個案為克沙奇A10型。曾淑慧說明，個案居住地疫情風險地區，分別為新北市中和、板橋、淡水區，以及桃園市平鎮區、台中市大肚區、雲林縣大埤鄉、高雄市三民區、屏東縣內埔鄉。

至於腸病毒疫苗是否納入公費接種，曾淑慧表示，今年疫情以克沙奇A型為主，腸病毒共有100多個型別，但疫苗僅針對A71型，對克沙奇A型也沒有交叉保護作用，因此會持續評估；民眾若覺得有需要，可以自費接種。

疾管署說明，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲民眾仍應持續採行一般性預防措施，例如保持良好的個人衛生習慣、注意環境衛生、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒的感染與侵襲。（編輯：張雅淨）1130507

（疾管署提供）
（疾管署提供）
（疾管署提供）
（疾管署提供）
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