女乘客質疑繞路口角後換車 台中小黃運將尾隨毆打

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（中央社記者蘇木春台中19日電）徐姓女子日前台中搭黃姓司機駕駛的計程車，質疑繞路雙方口角，徐女下車後搭另輛計程車離去，黃男卻開車尾隨待徐女下車上前毆打，警方獲報將2人帶回釐清並將黃男送辦。

民眾黨台中市議員江和樹今天表示，他接獲徐女陳情稱，15日下午搭乘黃姓司機駕駛的計程車，自西區民權路上車要前往太平區辦事，路途中徐女質疑黃男繞路，但黃男卻情緒激動說「妳不爽可以馬上下車」，她便立即下車。

徐女說，她下車後另外招計程車繼續行程，但黃男卻開車在後方尾隨，待她到達目的地下車時，黃男也跟著下車上前毆打她，路邊民眾協助制止，前往醫院就醫驗傷後，向警方報案。

台中市警察局太平分局今天表示，警方15日下午接獲計程車司機與乘客口角衍生傷害案，經調查61歲徐女搭乘47歲黃男駕駛的計程車途中，雙方疑因繞路等問題發生口角，徐女便下車搭乘其他計程車。

但黃男認為徐女未付車錢，便一路尾隨至太平區振福路，待徐女欲下車之際，雙方再度發生口角及拉扯，黃男出拳打傷徐女，造成頭部挫傷。

警方獲報後將2人帶回警局偵辦，徐女至國軍台中總醫院驗傷後，向黃男提出告訴，警方全案訊問後，將黃男依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1130519