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公車司機狂按喇叭還停車開罵 中市府：加強稽查

2024/5/8 19:37（5/8 19:41 更新）
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民進黨台中市議員鄭功進（中）8日在台中市議會質詢時質疑有公車司機不滿前車切換車道，連按喇叭超過10響，還在馬路上停車開罵，要求台中市交通局提因應對策。中央社記者郝雪卿攝 113年5月8日
民進黨台中市議員鄭功進（中）8日在台中市議會質詢時質疑有公車司機不滿前車切換車道，連按喇叭超過10響，還在馬路上停車開罵，要求台中市交通局提因應對策。中央社記者郝雪卿攝 113年5月8日
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（中央社記者郝雪卿台中8日電）民進黨台中市議員鄭功進今天播放一則影片，畫面中有公車司機因不滿前車，連按喇叭超過10響，甚至在馬路上停車開罵，台中市交通局表示，將加強稽查，並扣罰業者5000元違約金。

台中市議會今天進行交通地政業務質詢，鄭功進質詢時在議事堂播放一則行車紀錄影片，畫面中只見公車司機行經中區民權路時，因不滿前車突然切換車道，不僅連續按壓喇叭超過10響，甚至停車開門後直接大聲飆國罵，不顧車上其他乘客的觀感。

鄭功進表示，事發時間正值交通尖峰時刻，路旁還有學生在公車站，公車司機做出最差勁的身教，他要求市府交通局應該扮演好主管機關的角色，不應容忍這種未爆彈司機，在重要交通樞紐橫行無阻，應儘速提出因應對策。

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交通局表示，已依規處分台中客運，並要求公司重視行駛過程中的駕駛行為、執勤態度。這名駕駛員刻意長按喇叭、以不雅字眼辱罵小客車駕駛等不當行為，亦不被容許，交通局除會加強稽查，也要求公車業者對所屬司機加強行車安全教育宣導，以提升公車服務品質。

交通局表示，依據契約條文，針對駕駛員長按喇叭、公車停路中央開門等不當行為，可依情節輕重處新台幣1000到5000元，此案將採上限扣罰台中客運5000元違約金。（編輯：謝雅竹）1130508

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