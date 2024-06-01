疑借貸糾紛國三生遭群毆 台中警逮7少年法辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中1日電）洪姓等7名少年疑與蕭姓國三男學生有借貸糾紛，今天凌晨相約台中市北區某廟宇談判發生爭執，洪男等人毆打並搶走蕭男現金3.5萬元與手機逃逸，警方獲報帶回涉案7人，依法送辦。

民眾黨籍台中市議員江和樹今天表示，有家長向他陳情指出，蕭姓國三男學生長期被霸凌，時常被要求拿錢，如果沒有錢就會被毆打，蕭生今天凌晨在台中市北區一處廟前遭多名少年毆打，並搶奪身上新台幣3萬多元現金與手機。江和樹認為，治安出了問題，有關單位應檢討。

台中市警察局第二分局表示，今天凌晨蕭姓少年由祖母陪同至文正派出所報案，凌晨1時30分在北區太平路上一間廟宇遭相識友人毆打，並拿走手機及3萬5000元，警方獲報後成立專案小組偵辦。

警方查出，蕭姓少年疑因借貸問題，案發當時與洪姓等7名相識友人（均未成年）相約到廟中談判，但協議未成發生暴力行為，洪男等人並拿走蕭男的手機及現金。

警方已循線將涉案的洪男等7人全數帶回警局釐清，依傷害、妨害自由及妨害秩序等罪嫌，移送台中地方法院少年法庭處理。（編輯：郭諭儒）1130601