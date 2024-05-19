確保總統就職前後邊境安全 海巡加強巡防離島海域

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（中央社記者潘欣彤連江19日電）明天是第16任總統、副總統就職典禮，海巡署金馬澎分署昨天再度於3離島周邊實施威力掃蕩，於520前後嚴密監控可疑目標，確保國家邊境海域安全。

海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿指出，在520就職典禮前最後週末，為確保典禮期間海域治安與邊境安全，昨天再度於澎湖、金門、馬祖周邊海域實施威力掃蕩，結果並未查獲不法或可疑狀況。

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金馬澎分署表示，昨天3處合計派出巡防艇14艘，汽機車55輛、動員257人，海面上派出海巡艇全時段巡弋，對可疑船舶嚴密盤查，發現違法越界即立即驅離或查扣。另針對易走私偷渡的港口、灣岸進行清查及安檢，避免違禁物品與不法人士入境。

金馬澎分署強調，近期為重要國家慶典期間，邊境安全工作不會懈怠，今日掃蕩後，各項勤務仍會持續派遣，以維護海域秩序與社會安定。若民眾發現任何海域岸際有不法情事，可隨時撥打海巡118服務專線通報。（編輯：陳清芳）1130519