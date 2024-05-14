中國海警船5月第5度闖金門水域 海巡6艇對應驅離

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（中央社記者張已亷金門縣14日電）中國海警船增加干擾金門海域頻率，繼5艘海警船和7艘公務船9日編隊航入金門禁限水域，今天再有5艘海警船在金門南方海域集結，為5月第5次編隊航入，海巡派6艘巡防艇驅離。

海洋委員會海巡署金馬澎分署新聞稿指出，5艘中國海警船下午2時許在金門南方海域集結，採「二二編隊」在3時多越界航行進入金門水域。其中舷號「14603」、「14604」位於料羅南方水域；「14608」、「14521」在翟山南方水域；「14515」在外策應。

海巡署研判中國海警船越界意圖，迅速調派海巡艇分組對應，以堅定執法立場，全程對中國船隻蒐證、廣播告警及驅離；在海巡人員強勢執法下，中國海警船下午5時9分航出金門限制水域。

海巡署指出，這是中國海警船在5月第5度編隊航入金門水域，頻率超過3、4月的每月4次。將秉持「不挑釁、不示弱」原則，持續堅定執法立場，遏阻中方危害航行安全行動。

海巡署表示，中國海警船刻意編隊航入金門水域，嚴重影響海上航行安全，破壞兩岸和平穩定，更無助於兩岸交流；要求中方自我克制，中止不理性行為。（編輯：孫承武）1130514