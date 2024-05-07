中國海警船闖金門禁止水域 國防部：適切支援海巡

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（中央社記者吳書緯桃園7日電）中國4艘海警船昨天編隊進入金門南方禁止水域。國防部發言人孫立方少將今天表示，海警船是中共公務船隻之一，主要是由海巡署應對，國防部與海巡署同為政府國安團隊一員，軍方會在情監偵作為提供支援，以及突發狀況適切應處。

國軍今天上午於桃園龍潭進行520就職典禮國旗機隊第一次全兵力組合訓練，孫立方於訓練結束後接受媒體聯訪。

針對中國4艘海警船昨天編隊進入金門南方禁止水域，海軍是否派出艦艇支援海巡署處置應變；孫立方表示，中共海警船進入禁限制水域，考量海警船是中共公務船隻之一，所以主要由海巡署應對。

孫立方說，國防部與海巡署同為國安團隊一員，軍方在情監偵的作為上提供支援，以及在必要時，依據突發狀況處置規定，針對不同狀況，做適切應處。

至於海軍艦艇是否在金門水域進行監偵任務，孫立方表示，在台灣海峽上的所有海軍任務艦，都會在適當位置執行監偵任務。

目前情況是否影響國軍對外離島的運補，孫立方說，突發狀況處置規定有針對所有可能遭遇狀況，預先進行狀況設定並進行演練，整體來說，國軍準備充分，也有十足信心確保區域安全。（編輯：謝佳珍）1130507