強震後中國網民傳F-16斷頭圖片 國防部：假訊息

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北9日電）花蓮強震後，中國網民故意上傳32年前颶風侵襲美國造成美軍F-16斷頭的圖片，造謠為此次花蓮空軍基地F-16V（blk20）受損狀況。國防部今天表示，震災及危急狀況中容易流傳假訊息，軍方會與各單位合作澄清，也建議民眾多查證。

花蓮3日發生強震，造成空軍花蓮基地F-16V（block20）、F-5戰機因登機梯晃動摩擦輕損，已立即修復不影響戰備任務。

但中國網友卻故意上網流傳1992年安德魯颶風侵襲美國佛州，導致當地空軍基地F-16戰機機頭全毀的照片，造謠是這次花蓮強震後，花蓮基地裡F-16V受損狀況。

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國防部上午舉漢光40號演習規畫記者會，空軍參謀長曹進平中將表示，花蓮基地6架F-16V（blk20）、2架F-5戰機確實因地震登機梯晃動擦傷，均已完成修復，未來會在第一時間將真實且正確的訊息周知民眾。

國防部發言人孫立方少將指出，震災及危急狀況時容易流傳各種假訊息，其中也包含惡意訊息，目的是擾亂社會安定、救援工作的進行，國防部會透過現有管道與民間團體、政府部會合作澄清，同時也建議民眾看到這些訊息時，若不確定來源，可多查證，避免錯誤訊息流竄，進而影響救援及建軍備戰。（編輯：郭無患）1130409