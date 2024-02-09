空作部第一線掌握共機動態 決策時間以秒計算

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（中央社記者游凱翔台北9日電）空軍作戰指揮部被稱空防第一線，所有當面共機動態情資，均會回傳至位於公館蟾蜍山的指揮部，熟悉指揮體系的空軍將官指出，從偵獲敵機到選擇應處手段，包括是以地面、空中接戰，以及武器選擇等，決策時間通常是以秒計算。

共機頻侵擾台灣防空識別區，甚至不時逾越台灣海峽中線、於台灣周邊空域演訓，不僅衝擊台海和平穩定，更衝擊印太區域秩序，為守護台灣，被稱為是「空防第一線」的空軍作戰指揮部（空作部）擔負監偵重責大任。

空作部位台北公館蟾蜍山內，亦是國軍3大位於山腹內的作戰指揮中心之一，其餘2處分別為東部的空軍佳山基地，以及國防部大直營區後方的衡山指揮所。

空作部雖位於市區，但入口處隱密，內部亦鮮少對外曝光。總統蔡英文2年前曾前往視導，搭乘營區內專用的坑道電動車，並由前指揮官、現任空軍參謀長曹進平中將簡報，不過影片與照片對部分區域均予馬賽克處理，顯示內部具有一定機敏性。

國軍循例每天上午公布中共機艦動態，均會強調「國軍運用情監偵掌握敵情動態」，但情監偵手段通常為最高機密，軍方說明也僅止於此，導致民眾常有「什麼是情監偵」的疑問。

「從偵獲敵機到選擇應處手段，決策時間通常是以秒計算」，空軍將官分享，國軍雷達站遍布全台各地，因此當敵機從當面機場起飛同時，國防部電展室就會將第1波情資回傳至空作部，各雷達站擷取的雷達訊號亦會自動回傳，由電腦自動判定為何種目標、機型，倘若電腦無法判定，就以人工刪除雜訊進一步判讀。

這位空軍將官表示，包括敵機自哪個機場起飛、機型、高度、速度與氣候等情資，都會出現在電腦螢幕前，若敵機進入管制區，空作部的武器選擇長、指揮管制長則會建議由地面或空中接戰，同時建議飛行員使用何種武器應對。

空軍將官指出，因此從偵獲敵機到選擇應處的決策方式，通常是以秒計算，而空作部官兵不分假期，更是全天候24小時、採輪班制監控台海安全。

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空作部主要職掌為負責台海空中作戰的規劃與指揮管制，並督導執行戰術任務，研析剋敵戰術戰法，發揮自動化防空系統功能，管制國軍防空武器系統，遂行防空任務及支援友軍作戰，確保台海空優，鞏固台澎金馬安全。

空作部下轄13個一級單位，以及JAOC（聯合空中作戰指揮中心）一個任務編組，另直轄「戰管聯隊」、「通航資聯隊」、「氣象聯隊」等3個作戰勤務支援單位；負責統一指揮、管制空軍各飛行部隊的作戰、演習及訓練任務，並統籌運用國軍防空兵（火）力，發揮統合戰力，遂行聯合防空作戰。（編輯：郭無患、林淑媛）1130209