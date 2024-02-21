國防部：不直接介入金廈水域議題 外離島兵力未提升

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（中央社記者游凱翔台北21日電）中國快艇事件釀2死，引發金廈水域議題。國防部今天表示，此案由海巡署依法處置，國軍已要求外島防衛部隊以及海軍針對可能狀況納入平時演練；國軍秉持「不直接介入、不升高衝突」原則，保持監控，目前外離島未提升兵力。

中國一艘快艇14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死。大陸國台辦17日稱廈金海域傳統漁場作業不存在「禁止、限制水域」。中國海警18日宣布福建海警局將在廈金海域展開常態化執法巡查行動。金門「金廈遊輪」19日下午遭中國海警強制登船臨檢。

國防部今天舉行例行記者會，作戰及計畫參謀次長室聯合作戰計畫處副處長李昌富上校在答覆相關提問時指出，此案由海巡署依法處置，國軍全程掌握水域狀況，並要求外島防衛部隊、海軍先行預擬可能的衝突態樣及處置方式納入平時演練，但國軍本著「不直接介入、不升高衝突」原則，保持監控，若海巡有需求則隨時應援。

他回應記者詢問表示，外島部隊沒有提升兵力，但針對可能狀況強化演練；國防部發言人孫立方少將補充指出，外離島部隊均依據不同狀況演練、準備，希望在面對整體威脅下，有效處理突發事件、確保國安。

孫立方表示，國防部長邱國正昨天在立法院說得很清楚，此事件目前由海巡署以司法案件處理，國防部不會介入，目的是避免升高當地緊張情勢，但國防部身為政府國安團隊的一員，有信心、能力守護國家安全。

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有關外離島中共軍艦動態，情報參謀次長室情研中心情報官黃明傑上校指出，國軍運用聯合情監偵針對馬祖、金門、澎湖周邊的中共軍事、公務船舶動態嚴密監控、適切應處，至於金廈水域事件目前已進入調查階段，國軍不主動介入，避免升高衝突情勢。

媒體關切，外傳因金廈水域近期動態，國軍不檢派空軍C-130運輸機協助外離島居民疏運，孫立方回應說，與此事件無關，目前並無收到交通部疏運請求。（編輯：郭無患）1130221