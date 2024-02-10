國防部發言人孫立方少將榮登美DINFOS名人堂 國軍史上首位

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（中央社記者游凱翔台北10日電）國軍為反制中共認知作戰，全面強化文宣心戰能量，曾赴美接受「美國國防資訊學校」（DINFOS）軍官班訓練的國防部發言人孫立方少將，近期入選該校名人堂，更是國軍史上首位列入DINFOS名人堂的發言人。

中共近年積極遂行認知作戰，企圖分裂台灣內部團結，國軍除對外籌購軍備、強化建軍備戰，近年亦重視文宣能量養成，包括積極挑選人員赴美，接受專業訓練。

為強化國軍文宣能量，國軍送訓官兵前往「美國防資訊學校」（Defense Information School，DINFOS）受訓行之有年，此單位創立於1964年，主要培訓美軍及友盟軍職人員，領域包括公共事務、廣播電視、大眾傳播、平面設計、攝錄影、新聞寫作、資訊視覺化等課程。

現任國防部發言人孫立方少將近期入選DINFOS名人堂，除了是國軍史上，唯一受過DINFOS訓練的發言人，更是國軍首位列入該校名人堂的軍事發言人。

孫立方曾在DINFOS接受「公共事務軍官班」（Public Affairs Qualification Course，PAQC）訓練，見證美軍執行公共事務（相當於國軍新聞、文宣）軍官訓練工作的過程。

此課程內容除聚焦實務，期末測驗亦結合演習想定，由學員組成「聯合新聞局」，授課教師則扮演記者或社會人士，學員必須協力合作，通過安排媒體採訪、召開臨時記者會等測驗，考驗所學技巧。

期末測驗最後一關是臨時記者會，會挑選3名學員上台擔任發言人，孫立方是該期唯一的國際軍官。由於赴美前曾擔任青年日報記者的採訪經驗，加上具備一定外語能力，因此順利完成赴美受訓的任務。

軍方官員告訴中央社記者，美軍的訓練相當重視戰場實務，以DINFOS的平面攝影訓練為例，除要求攝影官需具備「美學」素養外，亦訓練如何記錄犯罪現場。

軍方官員說，例如被時代雜誌等多家媒體轉載、美軍逮捕前伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）的照片，便是由DINFOS結訓、獲「戰鬥攝影」認證的美軍攝影兵所拍攝；照片不僅能作為內部紀錄，也能成為美軍重要文宣，達到「一張好照片，更勝千言萬語」目的，國軍近年全面強化軍事媒體攝影、錄影能量，便是受到相關啟發的最佳例證。

軍方官員指出，美軍的公共事務整合內部溝通、新聞及社區關係等功能，公共事務官是指揮官極為重要的左右手，對內要向官兵傳達、溝通重要理念與指示要求，對外要處理新聞工作、與媒體互動，號稱「可以直接敲指揮官的門」。

2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共隨即對台軍演，孫立方曾召開國際記者會，以全英文方式對在台外媒說明國軍應處作為，深受肯定；因此，孫立方入選美國防資訊學校名人堂，代表國軍執行公共事務的能量獲得肯定，也彰顯台美雙方交流密切。（編輯：林克倫、林興盟）1130210