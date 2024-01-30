空軍春節戰備演練 P-3C掛小牛飛彈強化精準打擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻屏東30日電）共軍頻擾台灣周邊海空域，空軍今天執行加強戰備操演，除C-130H等各型機衝場，也展示P-3C型機配賦彈藥，包含MK-46魚雷、MK-54深水炸彈及AGM-84魚叉飛彈等，官兵更執行AGM-65小牛飛彈潛力裝掛程序演練，厚實精準打擊能力。

國防部「國軍113年春節加強戰備」媒體採訪活動今天展開，空軍第6混合聯隊執行C-130H等型機編隊滑行、低空衝場、P-3C型機配賦彈藥靜態陳展、潛力裝掛等課目。

除了C-130、E-2K、P-3C 起降演練接力登場，軍方也進行P-3C戰力展示陳展AGM-65小牛飛彈、MK-46魚雷、MK-54深水炸彈、AGM-84魚叉飛彈及各式聲標。

其中，AGM-84魚叉飛彈擁有艦射、潛射、陸射及空射等多種形式，憑藉優秀視距外射程、精密的資料鏈計算及特殊的掠海飛行特性，加上具備電子反制能力，可提升遭敵攔截的困難度，並在飛行終端利用空爆或穿甲方式擊毀或癱瘓敵艦，最大飛行速率0.82馬赫，有效射程140公里。

而MK-46魚雷為國內現行反潛主力武器之一，亦有多種發射型別，包含由水面艦發射的艦射型及P-3C型機專用的空投型，可有效攻擊敵水面艦或水下潛艦等作戰目標，最大追擊目標深度1200呎、有效射程逾7公里。

同樣在反潛作戰中肩負任務的MK-54深水炸彈，可針對特定水域及深度的敵潛艦執行攻擊，不需直接命中目標，其爆破的震波也能損傷附近船艦結構或乘員，達到驅離或擊損目的。

現場官兵執行AGM-65小牛飛彈潛力裝掛程序演練，AGM-65小牛飛彈為雷神公司所研發的一款近距離空中支援的空對地戰術飛彈，不同型別具備多種導引系統，P-3C型機目前所配賦的為光學及紅外線導引等二型，可為P-3C型機提供能力，對各式水面艦、地面堡壘、陸基設施等目標實施精準打擊。

空軍第6聯隊第10大隊政戰主任王怡靜上校表示，部隊主要擔負空運、空投、空降、傷患後送、疏運、人造雨及各項戰演訓任務。

空軍第6聯隊第10大隊第102中隊中隊長陳建輔中校則表示，C-130H機隊今年完成各項戰備整備，包括各項班機專機、外離島運補、陸空聯合作戰以及傷患後送等作業。（編輯：林興盟）1130130