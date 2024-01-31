陸軍春節戰備演練 狙擊手戰甲車攜手作戰反滲透

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（中央社記者吳昇鴻台東縣31日電）為防範敵軍突襲及滲透，肩負東部地區戰備重任的陸軍第二作戰區今天舉行操演，出動M60A3戰車、CM22迫砲車、CM21甲車等載具，與狙擊手搭配執行任務，操演模擬敵方特工突入及機降突襲，部隊發起攻勢並奪取目標，現場砲聲隆隆、場面震撼。

國防部今天舉行「國軍113年春節加強戰備」媒體採訪活動，陸軍官兵在台東指揮部執行重要目標防護反滲透、反特攻操演，藉模擬實戰化演練，展現各兵種協同作戰默契及實戰化訓練成果，展示國軍全天候衛戍家園的戰力。

演練依照聯合作戰計畫，模擬敵軍於聯合戰備警巡期間由演轉戰，並以潛伏人員引導空中突擊作戰部隊，對關鍵基礎設施及重要防護目標，實施特攻突擊作戰。當戰備部隊接獲作戰命令後，首先由空軍防空部隊實施偵蒐及防情傳遞，執行防空攔截任務；接續由監偵排運用戰術型近程無人飛行載具，對敵方第一線陣地實施偵察並回傳即時影像，判斷敵軍動態及主力所在位置。

部隊接著以迫砲實施攻擊前準備射擊、打亂敵軍編組以利後續主力發起攻擊。操演模擬敵方特工突入、機降突襲，部隊先針對目標偵蒐、以先期火力壓制並發起攻勢。同時，在戰車排發煙掩護下，機步排行超越攻擊，圍困敵軍於假城鎮，隨即機步排採下車戰鬥方式實施城鎮作戰，肅清入侵敵軍。

操演期間出動M60A3戰車、CM22迫砲車、CM21甲車、裝土機等載具，與狙擊手搭配執行任務，現場砲聲隆隆、場面震撼。

台東地區指揮部指揮官譚勇少將接受媒體訪問時表示，這次操演依聯合作戰計畫強化情報鏈、指揮鏈、擊殺鏈、通信鏈等整合效能，提升整體作戰能力，達到優化戰備目標。

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共軍近年動作頻頻，外界認為，中共由訓練轉向備戰型態、欲建立第二島鏈內作戰能力，使得台灣東部戰力保存的效果至關重要。譚勇說，訓練強度以實戰化為考量，強化部隊基本體能、戰技及射擊能力，同時加強戰備整備工作。

機步一營營部連副組長簡佩華上士表示，她與夫婿都是狙擊手，春節期間輪值戰備重要性不亞於重大演習，也應提高戒備投入戰備任務。機步一營一連班長邱旻杰中士則說，希望透過這次操演，讓民眾知道國軍持續在裝備及人員訓練上強化戰力，面對敵情威脅，部隊隨時做好準備。（編輯：蘇志宗）1130131