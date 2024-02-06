蔡總統視導1年期義務役新訓實況 肯定訓練品質

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（中央社記者游凱翔新竹6日電）首梯1年期義務役上月入伍，總統蔡英文今天前往新竹206旅視導新訓實況，肯定課程安排與訓練品質；蔡總統強調，守護國家安全，需要每一個人的力量，國防部要落實各項訓練，滾動檢討，確保品質及成效。

首梯1年制義務役男（陸軍2226梯）共670名官兵，1月25日分別在北部206旅（新竹關西營區）、中部302旅（台中成功嶺營區）、南部203旅（台南官田營區）入營，接受為期8週新兵入伍訓練。

春節將屆，蔡總統今天前往206旅視導1年期義務役男新訓情形，並觀看護身倒法、擒拿術、立技，以及投擲手榴彈訓練彈等課程，國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同。蔡總統離開206旅時，向採訪媒體伸手比「讚」，對訓練課程與成效表示滿意。

蔡總統今天也前往位於楊梅，視導鮮少對外曝光的空軍791旅飛彈部隊、以及位在新竹湖口營區的陸軍542旅聯合兵種營實施的「地空整體作戰操演」。不過，這兩項行程並未安排媒體隨行採訪。

蔡總統中午在542旅戰2營餐廳與官兵一起用餐，並致贈加菜金。總統致詞指出，在農曆春節前夕，特別來到第三作戰區（六軍團），代表民眾感謝國軍弟兄姊妹的努力和付出。守護國家安全，需要每個人的力量，為持續強化全民國防體系，國軍從今年起恢復1年期義務役，首批新兵已經在上個月入伍；她除前往了解北部地區防空部隊裝備現況，也到陸軍206旅步4營關心首批1年期義務役新兵營舍環境、訓練情況。

蔡總統指出，國防部要落實執行各項訓練課程，並滾動檢討，確保訓練品質及成效，她也期許國軍弟兄姐妹持續勤訓精練，精進自我，陸軍542旅聯兵1營反甲排，去年天馬操演獲「全軍第一」殊榮，對個人或部隊都是一大肯定。

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蔡總統並提到，陸軍542旅「迅雷跆拳社」，3年多前首次組隊參加新竹縣縣長盃跆拳道錦標賽就全員獲獎，部隊也有弟兄姊妹積極考取專業證照以及進修學位。

總統鼓勵國軍弟兄姊妹持續提升個人的學識和技能，讓軍旅生涯更豐富，也能在崗位上發揮各項專業，她感謝大家堅守崗位，讓民眾能過好年；休假的弟兄姊妹也要多陪伴家人、注意自身安全，並祝大家新年快樂。（編輯：郭無患）1130206