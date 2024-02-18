義務役新兵毒氣室訓練 體驗氣體對脖子手臂的刺痛感

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（中央社記者游凱翔台北18日電）一年制義務役男1月入營，3月29日將下部隊。軍事新聞通訊社報導，2226梯的新兵昨天進行戰場抗壓及化生放核訓練，並進入毒氣室訓練反應能力，了解防護面具重要性，但也有不少新兵咳嗽聲此起彼落。

一年制義務役男（陸軍2226梯）共670名官兵，1月25日已分別在北、中、南等3處營區入營，接受為期8週的新兵入伍訓練，預計在3月18日至22日進行期末鑑測、3月29日下部隊。

新訓共分為4個階段，相關科目包括法紀愛國教育、基礎戰鬥教練、戰傷救護、步槍基礎及進階射擊、手榴彈實彈投擲、戰術行軍、震撼教育等；其中步槍實彈射擊總發數從過往86發倍增至160發。

軍事新聞通訊社報導，陸軍步兵302旅接訓的2226梯新兵班隊中，昨天上午進行「心理素質訓練合理冒險及戰場抗壓」與「化生放核訓練」等課程，入伍生在操作中訓練反應能力與狀況處置，並了解防護面具對保護自身安全的重要性。

其中在「化生放核訓練」課程中，入伍生先在空曠地點練習防護面具穿戴，由教官逐一檢查面具是否正確配戴；隨後，入伍生戴著防護面具依序進入CS膠囊燃燒後的「毒氣室」，圍繞教室中央燃燒台行走，藉此測試防護面具密合程度，也讓訓員實際體驗氣體對脖子、手臂等皮膚外露部分帶來刺痛感。

軍聞社指出，幹部也開放入伍生自願體驗不穿戴防護面具進入「毒氣室」，這群新兵進入毒氣室後，咳嗽聲此起彼落，役男忍不住流下淚，在幹部一聲令下，役男立即衝出教室外，在草地上揮舞雙手快步奔走，揮散殘存氣體，並運用清水沖洗緩解不舒服感，即便涕淚縱橫，役男也甘之如飴，為軍旅生涯留下難忘回憶。（編輯：蘇志宗）1130218