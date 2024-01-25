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首梯一年義務役男入營 下部隊將參與漢光等重要演訓

2024/1/25 13:03（1/25 16:18 更新）
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國防部調整民國94年次以後役男義務役役期回復為1年，今年正式上路，台中市首梯役男25日到成功嶺營區報到接受入伍訓練，剛報到的役男排隊接受健康詢問。中央社記者王飛華攝　113年1月25日
國防部調整民國94年次以後役男義務役役期回復為1年，今年正式上路，台中市首梯役男25日到成功嶺營區報到接受入伍訓練，剛報到的役男排隊接受健康詢問。中央社記者王飛華攝　113年1月25日
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（中央社記者游凱翔台中25日電）首梯一年義務役男今天入營，陸軍司令部今天表示，役男在新訓結束並下部隊後，會循序漸進完成駐地、專精、基地，及參與年度漢光演習等聯合作戰演訓，讓役男在服役一年中，成為一個合格且具戰力戰鬥兵。

首梯一年制義務役男（陸軍2226梯）共670名官兵，上午分別在北部206旅（新竹關西營區）、中部302旅（台中成功嶺營區）、南部203旅（台南官田營區）入營，接受為期8週新兵入伍訓練。

記者實地前往台中成功嶺新訓中心採訪，役男抵達營區後隨即聽取新兵報到流程，隨即依序接受基礎體檢、憲兵緝毒犬安檢，並由理髮師替官兵剃頭，最後則宣讀軍人職責，並接受法紀教育。

陸軍司令部戰訓處長連志威少將受訪表示，義務役期今年起調整為一年，並將入伍訓練區分四個階段，確保在下部隊前完成由民轉軍的基本戰鬥訓練。

連志威提到，役男在新訓結束並下部隊後，會循序漸進完成駐地、專精、基地，及參與年度漢光演習等聯合作戰演訓，使其在服役一年中，成為一個合格、具有戰力的戰鬥兵；退伍後則結合後備教召，完備國家整體的軍事訓練制度。

他強調，志願役官兵結合兵役制度的調整，共同完成戰力提升的目標，這是軍人責無旁貸的任務，也是維持強韌作戰能力基礎。

有媒體報導，義務役男感嘆「薪水比基本工資還低」，退伍難與社會接軌。連志威回應，為使一年制義務役男履行國民義務之際，能兼顧家庭生活開支與減低學貸壓力，以志願役各階本俸為基礎，並支給專業加給，調整薪資（二兵薪資為新台幣2萬1350元），且由政府負擔軍人保險（1290元）、全民健康保險（2160元）、主副食費（2969元）等，共計6419元。

此外，為配合此次役期調整新制並兼顧公平性，役男視同由政府雇用概念，使其年資得與勞工退休制度銜接，由國家負擔雇主提撥責任（6%），將為國服務期間成為個人職涯一部分藉此無縫接軌，使役男在營期間安心服役。（編輯：林淑媛）1130125

因應「強化全民國防兵力結構調整方案」政策，國軍兵役制度轉型，自113年恢復1年期義務役徵集，首梯役男25日在台中成功嶺新訓中心入營報到，圖為完成報到的役男聽取說明。中央社記者王飛華攝 113年1月25日
因應「強化全民國防兵力結構調整方案」政策，國軍兵役制度轉型，自113年恢復1年期義務役徵集，首梯役男25日在台中成功嶺新訓中心入營報到，圖為完成報到的役男聽取說明。中央社記者王飛華攝 113年1月25日
#陸軍司令部
#漢光
#漢光演習
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