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1年制義務役入伍新兵喊沒那麼恐怖 憲兵緝毒犬安檢【圖輯】

2024/1/25 12:51（1/25 16:13 更新）
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首梯1年制義務役男25日在台中成功嶺報到，將接受為期8週新兵入伍訓練。圖為役男排隊步入營房。中央社記者王飛華攝 113年1月25日
首梯1年制義務役男25日在台中成功嶺報到，將接受為期8週新兵入伍訓練。圖為役男排隊步入營房。中央社記者王飛華攝 113年1月25日
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（中央社記者游凱翔台中25日電）首梯一年制義務役今天入營，除宣讀軍人誓詞，更有部隊俗稱的「髮婆」持電推替役男理髮，平均每90秒就剃一顆頭，並派遣憲兵緝毒犬安檢；有役男說，抵達部隊發現一切井然有序，未如長輩所述的恐怖。

首梯1年制義務役男（陸軍2226梯）共670名官兵，上午分別在北部206旅（新竹關西營區）、中部302旅（台中成功嶺營區）、南部203旅（台南官田營區）入營，接受為期8週新兵入伍訓練。

記者實地前往台中成功嶺新訓中心採訪，多輛載運役男遊覽車自台中市政府出發前往成功嶺，下車後由新訓中心幹部說明入營報到作業流程以及2226梯重要期程表，包括2月3日為懇親日、3月5日為專長徵選、3月18日至22日為期末鑑測、3月29日為下部隊。

新訓幹部也向役男說明薪資，二兵新台幣2萬1350元、一兵2萬3140元（上述薪資均含本薪、專業加給），但入伍訓期間僅支領本薪，若新訓期末鑑測不合格，即使下部隊仍僅領取本薪，待補測通過後才能領取專業加給。

役男聽取說明後則前往基礎體檢站，並接受憲兵緝毒犬安檢，確保隨身行李沒有違禁品。隨後向前理髮，由俗稱「髮婆」的理髮小姐持電推剪髮器替役男理頭髮，平均約一分半鐘便將役男茂密的頭髮理成光頭，並由新訓幹部以油漆刷替役男上痱子粉。

在台中成功嶺的役男接受憲兵緝毒犬檢查有無攜帶違禁品。中央社記者游凱翔攝 113年1月25日
在台中成功嶺的役男接受憲兵緝毒犬檢查有無攜帶違禁品。中央社記者游凱翔攝 113年1月25日
台中市首梯役男25日到成功嶺營區報到，並接受緝毒犬檢查。中央社記者王飛華攝 113年1月25日
台中市首梯役男25日到成功嶺營區報到，並接受緝毒犬檢查。中央社記者王飛華攝 113年1月25日

新訓報到的最後一站則是法紀教育，在軍官帶領下宣讀軍人職責，確保義務役男均能理解保密重要性及軍旅期間可能觸犯的法律。

首梯入伍的新兵尹鑫石受訪表示，剛開始接到兵單時有點緊張且心情忐忑，但上午實際抵達成功嶺後，發現一切井然有序，長官也未如長輩所說的這麼恐怖，因此他的心情放鬆不少。他也強調，服兵役是他身為中華民國的國民應盡的義務，既然政策改變為一年，他就會心甘情願地接受，而長官教什麼、他就學什麼。

至於是否可能因為當兵影響生涯規劃，他認為不影響，剛好可以把這一年當成是gap year（空檔年），好好沉澱並思考未來的規劃；至於是否會「簽下去」，尹鑫石認真地回應：「還在思考中」。

陸軍司令部強調，入伍訓練共4個階段，第1階段建立軍人核心價值、基礎體能、戰技訓練為主軸，以強化役男守法、愛國意識，並培育實戰化訓練所需肌、耐力。

第2階段以步槍射擊、手槍及機槍機械訓練、戰鬥教練基礎訓練為主；第3階段則為步槍射擊進階訓練、戰鬥教練組合訓練，藉模擬戰場實景，使役男具備武器運用自信心；最後第4階段是為期5天的期末鑑測。

鑑測區分「體能戰技」、「步槍鑑定射擊」及「三天二夜綜合戰鬥教練」三大類，以驗證訓練成效。將藉由紮實的8週入伍訓練，使役男成為「可遂行單兵戰鬥技能」且「能接受班以下任務式指揮」的合格戰鬥員。（編輯：翟思嘉）1130125

台中市役男25日上午由市府調派入營專車載送至成功嶺營區，準備展開入伍訓練。中央社記者王飛華攝 113年1月25日
台中市役男25日上午由市府調派入營專車載送至成功嶺營區，準備展開入伍訓練。中央社記者王飛華攝 113年1月25日
首梯役男25日在台中成功嶺新訓中心入營報到，準備接受入伍訓練。圖前方為已報到役男，後方為剛報到役男。中央社記者王飛華攝 113年1月25日
首梯役男25日在台中成功嶺新訓中心入營報到，準備接受入伍訓練。圖前方為已報到役男，後方為剛報到役男。中央社記者王飛華攝 113年1月25日
台中市首梯71名役男聽取入營說明，準備展開為期8週入伍訓練。中央社記者王飛華攝 113年1月25日
台中市首梯71名役男聽取入營說明，準備展開為期8週入伍訓練。中央社記者王飛華攝 113年1月25日
役男抵達台中成功嶺新訓中心後，由俗稱「髮婆」的理髮小姐持電推剪髮器替役男理頭髮，平均約1分半鐘便將役男茂密的頭髮理成光頭。中央社記者王飛華攝 113年1月25日
役男抵達台中成功嶺新訓中心後，由俗稱「髮婆」的理髮小姐持電推剪髮器替役男理頭髮，平均約1分半鐘便將役男茂密的頭髮理成光頭。中央社記者王飛華攝 113年1月25日
俗稱「髮婆」的理髮小姐持電推剪髮器替役男理頭髮，並由新訓幹部以油漆刷替役男上痱子粉。中央社記者王飛華攝 113年1月25日
俗稱「髮婆」的理髮小姐持電推剪髮器替役男理頭髮，並由新訓幹部以油漆刷替役男上痱子粉。中央社記者王飛華攝 113年1月25日
1年制義務役民國113年正式上路，台中市首梯71名役男25日到成功嶺營區報到，並聽取入營說明，準備展開入伍訓練。圖後方為維持秩序的憲兵。中央社記者王飛華攝　113年1月25日
1年制義務役民國113年正式上路，台中市首梯71名役男25日到成功嶺營區報到，並聽取入營說明，準備展開入伍訓練。圖後方為維持秩序的憲兵。中央社記者王飛華攝　113年1月25日
#台中市政府
#義務役
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