義務役訓練刺槍術改近戰格鬥 增加美軍等實戰訓練

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義務役期由4個月恢復為1年，將引入各國現代化訓練模組，例如傳統刺槍術調整為近戰格鬥訓練，依任務增加紅隼火箭彈等新武器訓練。（中央社製圖）

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（中央社記者游凱翔27日電）義務役期由4個月恢復為1年，總統蔡英文指出，義務役訓練將參考美國等先進訓練方式，引入各國現代化訓練模組，例如傳統刺槍術調整為近戰格鬥訓練，依任務增加紅隼火箭彈等新武器訓練；訓場、教官教材、訓練方法與設備等，都將做質與量的強化與提升。

蔡總統下午在總統府召開記者會，宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，宣布從2024年1月1日起，2005年1月1日以後出生的役男，義務役期由4個月恢復為1年。

對於外界擔心1年役期是否仍充斥老舊訓練方式，總統表示，她已要求國安會跟國防部，針對義務役恢復1年方案，進行強化訓練內容及訓練量能的擴充，且國防部所提說明文件，已把從入伍到退伍，全役期不同階段的新制訓練項目詳細列出。

總統指出，未來義務役訓練將參考美國等先進國家的訓練方式，引入各國現代化訓練模組，並增加新式武器操作訓練、增加實戰化訓練課程、增加實彈射擊與聯合演訓，甚至是民防協力等訓練，國軍為此將擴充訓練量能。

總統說，不論是訓場、訓練方法與設備、教官教材或武器裝備，都將做質與量的強化與提升；她舉例，傳統的刺槍術訓練，將進階調整為近戰格鬥訓練，並依任務需求要增加刺針飛彈、標槍飛彈、紅隼火箭彈、無人機操作等新式武器訓練，以符合現代作戰的需求。

總統以2個月入伍訓練為例指出，實彈射擊將從86發、倍增至160發，且全役期的射擊發數，不會低過800發。

總統表示，2024年開始的1年期義務役，將適用新型訓練模式，4個月期的義務役，也會從明年開始逐步增加訓練強度；2024年起，4個月軍事訓練役將與1年義務役，進行一樣8週入伍訓練。

至於未來義務役訓練課程的模組化訓練部分，國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，模組化是指不同組別的訓練內容，又稱系統性訓練，例如循序漸進進行一般課程、體能戰技、兵器訓練及戰鬥教練，期間能學習多項如戰傷救護、變換姿勢射擊技能，除了在演習期間驗證所學外，戰時也能夠發揮最大效用。

根據國防部公布的訓練流程，1年義務役訓練週期為入伍訓練8週、駐地訓練18週、專精訓練7週、基地訓練13週、聯合演訓6週，合計52週。（編輯：蘇龍麒）1111227