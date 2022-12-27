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總統宣布義務役恢復為1年 月薪2萬6307元銜接勞退

2022/12/27 17:29（12/27 17:39 更新）
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總統蔡英文27日在總統府親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，公布義務役未來改為1年，從民國113年1月1日起施行，徵集94年次1月1日以後出生役男；另外，實領薪資為新台幣2萬6307元。中央社記者鄭傑文攝 111年12月27日
總統蔡英文27日在總統府親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，公布義務役未來改為1年，從民國113年1月1日起施行，徵集94年次1月1日以後出生役男；另外，實領薪資為新台幣2萬6307元。中央社記者鄭傑文攝 111年12月27日
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（中央社台北27日電）總統蔡英文今天召開記者會宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役役期恢復為1年，除了強化訓練內容，將提高役男薪資，義務役二兵薪資提高為新台幣2萬6307元，並推動銜接勞退制度及彈性教育制度。

總統下午在總統府召開記者會，宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，宣布從2024年1月1日起，2005年1月1日以後出生的役男，義務役役期由4個月恢復為1年。

蔡總統表示，2024年開始1年期義務役適用新型的訓練模式，4個月期的義務役也會從明年開始逐步增加訓練強度，2024年起4個月的軍事訓練役將與1年的義務役進行一樣8週的入伍訓練。

蔡總統也指出，她知道很多人過去對當兵的印象就是老舊訓練，因此要求國安會跟國防部調整強化訓練內容。第一、強化訓練內容：增加新式武器操作訓練，入伍訓練實彈射擊倍增，全役期不低於800發。

二、提高薪資。蔡總統說，履行國民義務的役男要給予更大的支持，過去賠錢當兵的不合理現象要改革，因此將提高役男薪資，以二兵為例，未來1年義務役的薪資包含保險及餐食費，將提高到2萬6307元，接近基本工資，且隨著軍階提升，薪資也會相對提升，希望透過薪資的調整，照顧役男基本的開銷需求，減輕學貸和家長負擔。

第三、推動服役年資銜接勞退制度。蔡總統表示，目前只能併計軍公教退休年資，政府將推動修法，讓服役年資銜接勞退制度，並由國防部負擔雇主提撥的責任。

第四、研訂彈性教育制度可能方案。蔡總統指出，教育部將與大專院校溝通，參酌相關國家的經驗，讓役男有效利用時間，接軌職涯。

包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、副部長柏鴻輝、立法院民進黨團總召柯建銘、內政部代理部長花敬群、次長陳宗彥等人都出席這場記者會。（編輯：楊蘭軒）1111227

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#義務役
#蔡英文
#國防部
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