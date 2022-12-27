在野黨團力挺義務役期恢復1年 盼做好相關配套

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥、王承中、王揚宇台北27日電）義務役役期恢復1年，台灣民眾黨立法院黨團副總召賴香伶今天表示，自己的國家自己救，也讓國際知道台灣保家衛國不分政黨；國民黨團總召曾銘宗說，全力支持兵役改革，但相關配套必須要做好。

總統蔡英文今天下午召開記者會，公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役未來改為1年，從民國113年1月1日起施行，徵集94年1月1日以後出生役男。

對於兵役改革，賴香伶受訪時說，自己的國家自己救，站在國安需求，恢復義務役役期1年是不得不的政策，既然已經定案，朝野一起把這事情做好，讓國際知道台灣保家衛國不分政黨；接下來也應重視兵役的內涵，包括合理的訓練和管理等。

時代力量立法院黨團發布聲明表示，肯定政府願意扛起責任、做出重要的政策改善，但時代力量黨團必須強調，台灣需要的是「戰力強化」，而恢復義務役役期1年僅是戰力強化其中一環，更重要的是，國軍必須落實有效的訓練配套措施。

時代力量黨團指出，雖然恢復義務役役期1年不須修法，行政院交立法院的案子也僅是查照案，不須經立法院審查完畢即可生效，然而，行政部會須善盡說明義務，針對兵役延長的配套措施、人民的疑問及疑慮，評估需要調整之處。此外，立委不分黨派，仍應對此進行審慎討論與審查，不應迴避己身的責任及義務。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時表示，國民黨團全力支持兵役改革，但因為改革的範圍非常廣，相關的配套必須要做好，而國民黨也已提出「改善服役內容與品質」、「給予合理待遇」與「重建軍人光榮感」等多項配套。

對於未來方案送進立法院後，是否要邀請行政院長蘇貞昌做專案報告，或是把「查照」改為「審查」，曾銘宗表示，行政命令一經公布，馬上生效，會密切注意民進黨團是否會把「查照」改成「審查」，也正在評估是否有必要邀蘇貞昌到立法院專案報告。（編輯：林興盟）1111227