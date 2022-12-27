義務役役期恢復1年 蔡總統：沒有美方壓力

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總統蔡英文27日下午宣布義務役役期將恢復為1年，有記者提問外傳義務役役期恢復1年是美方要求，蔡總統對此表示，「我明確告訴你，沒有美方壓力」。中央社記者鄭傑文攝 111年12月27日

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（中央社台北27日電）總統蔡英文今天宣布義務役役期恢復1年，她今天表示，這個方案是2020年就開始的專案，由她主持，國安會和國防部共同作業，全面性檢討國家戰力、國內外情勢和未來可能面臨的作戰型態，「沒有美方壓力」。

蔡總統下午在副總統 賴清德 、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長 顧立雄 、國防部長 邱國正 等人陪同下召開記者會，公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役役期恢復為1年，從民國113年1月1日起施行，徵集94年1月1日以後出生役男；另外，二兵薪資包含保險與膳食費為新台幣2萬6307元。

記者會開放媒體提問，對於媒體關注為什麼在這個時間點公布，蔡總統指出，這個方案已經討論一段時間，決定在此時拿出來，和社會討論的同時，也要準備進行下一階段的落實工作。

她強調，這是她在總統任期內重要的事，希望在任期結束之前，可以完成國家戰力和兵力結構的適當調整。

記者提問外傳義務役役期恢復1年是美方要求，蔡總統說，「我明確告訴你，沒有美方壓力」。

對於是否有選舉考量，蔡總統指出，這對她來說的確是困難的決定，但身為三軍統帥和總統，她有責任盡其所能提升國家戰力，讓國家整體國防能量做到最好最大。

蔡總統指出，在未來1年要花非常多心力跟社會溝通，相信經過溝通及規畫，不論政黨輪替與否都能把政策持續下去。

媒體關注美方給予的援助是否足夠，蔡總統說，在軍購議題上，和美方都有溝通，有關先前碰到交貨發生困難或遲延的問題，經過溝通後情況在改善中。

至於如何加強和美日等其他國家的合作，蔡總統表示，對全世界來說，台灣的存在有重要意義，很多國家關切台灣也關心台灣，也願意用自己的方式協助，台灣都予以感謝，並尋求各種合作。（編輯：林興盟）1111227