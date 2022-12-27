義務役二兵薪資調高 顧立雄：118年約增加160億

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總統府27日下午舉行「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，總統蔡英文（中）率民進黨立法院黨團總召柯建銘（左起）、國安會秘書長顧立雄、副總統賴清德、國防部副部長柏鴻輝（右起）、國防部長邱國正及行政院長蘇貞昌一字排開，向全民報告改革方案內容。中央社記者鄭傑文攝 111年12月27日

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（中央社記者溫貴香台北27日電）總統蔡英文今天召開記者會宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役期恢復為1年，義務役二兵薪資提高為新台幣2萬6307元。國安會秘書長顧立雄表示，到了民國118年，5萬多人的義務役加進來大概增加160億元左右，都是國家可以因應的範圍內。

總統蔡英文下午親自召開記者會宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役期恢復為1年，除了強化訓練內容，將提高役男薪資，義務役二兵薪資提高為2萬6307元，並推動銜接勞退制度及彈性教育制度。

會後，總統與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正一起接受並回答媒體記者提問。

義務役待遇調整財源從何而來，總統表示，依照國防部的規劃，加上保險與其他費用國家的支出，加起來已經逼近最低工資的水準，這些錢也都有做過規劃，用國家預算支應應該不是問題。

兵力結構調整方案到底要增加多少國防預算，總統表示，應該會增加，但是一個循序漸進的過程，不會一夕之間增加很多，經設算過，國家預算都可以支應。

國安會秘書長顧立雄表示，估算113年高中畢業就會來服兵役約9000多人，那時候大概增加21億元左右，到了118年，5萬多人的義務役加進來大概增加160億元左右，都是國家可以因應的範圍內。（編輯：蘇龍麒）1111227