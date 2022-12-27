蔡總統推動義務役銜接勞退 勞動部將邀部會討論

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（中央社記者張雄風台北27日電）總統蔡英文今天宣布，義務役恢復為1年期，並提高薪資、推動銜接勞退制度等。勞動部說，勞退部分修法擬由國防部負雇主責任、勞工退休金提繳不少於6%，仍須邀相關部會討論。

蔡總統宣布，經過2年的評估檢討，將把現行4個月義務役訓練制度，恢復為1年期的義務役；義務役未來改為1年，從民國113年1月1日起施行，徵集94年次1月1日以後出生役男。

另外，二兵薪資包含保險與膳食費為新台幣2萬6307元，除了提高役男薪資，並推動銜接勞退制度及彈性修業制度。

蔡總統會中表示，目前義務役年資只能併進軍公教退休年資，而沒有與勞工年資併進，為兼顧公平性，將推動修法，讓未來一年義務役役男年資可與勞退制度銜接。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨接受媒體訪問時表示，目前思考會由勞工退休金條例著手，修法方向應是由國防部負擔勞工退休金雇主責任、勞工退休金提繳不少於6%。

謝倩蒨提到，需要釐清的部分如國防部付給義務役軍人的哪些項目屬於「薪資」，以及對應的勞退級距；此外，國防部也要負起勞退條例如置備5年勞工名冊等相關責任；會盡速邀集相關部會討論。（編輯：管中維）1111227