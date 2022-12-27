義務役役期恢復1年 蘇貞昌：充分備戰才能避戰

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（中央社記者陳俊華台北27日電）行政院長蘇貞昌今天說，面對中國威權主義的擴張，台灣4個月軍事訓練役，已明顯不足應付現代化戰備需求，決定恢復為1年的義務役，充分的備戰才能避戰，能戰才成止戰。

總統蔡英文下午在副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同下召開記者會，公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役役期恢復為1年，從民國113年1月1日起施行，徵集民國94年1月1日以後出生役男。

蘇貞昌晚間在臉書發文表示，面對中國威權主義的擴張，美國、歐盟、日本、澳洲、菲律賓等國家，紛紛調整國防戰略，而台灣4個月軍事訓練役，已明顯不足以應付現代化的戰備需求。

蘇貞昌說，政府歷時2年的研議、評估，決定將目前4個月的役期，恢復為1年的義務役，適用於94年後出生的役男。如蔡總統所說，這是無比困難的決定，但充分的備戰才能避戰，能戰才成止戰，台灣越是做好準備，敵人冒進的機率就越小。

蘇貞昌指出，這次調整也針對過去的訓練方式和待遇，做通盤檢討。除強化各項訓練內容，也大幅提高役男待遇到每月新台幣2萬320元，國家再另外支付每月5987元的軍健保及膳食費用，並持續推動修法，將服役年資與勞退制度接軌，讓這一年的訓練更有意義，也與退伍後的職涯做更好銜接。（編輯：蘇龍麒）1111227