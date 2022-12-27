義務役期恢復1年 國軍基層幹部不足訓能成隱憂

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（中央社記者游凱翔、王承中台北27日電）總統蔡英文今天宣布義務役期恢復為1年。學者認為，現階段國軍兵科基地訓練與聯合作戰訓練能量早已飽和，大多數義務役士兵在役期內，恐無法接受相關訓練，再加上基層幹部不足，而國防部只有1年時間來改善，已成隱憂。

蔡總統今天召開記者會公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，宣布從2024年1月1日起，2005年1月1日以後出生役男，義務役期由4個月恢復為1年；入伍訓練從5週增加至8週，部隊訓練從8週提升至44週，期間包含駐地訓練、專精訓練、基地訓練及聯合演訓，且入伍訓練實彈射擊倍增，全役期不低於800發。

國家政策研究基金會副研究員揭仲接受中央社訪問表示，由於現階段國軍兵科基地訓練與聯合作戰訓練能量早已飽和，新的兵科基地訓練場與三軍聯合作戰訓練場地幾乎無法增加，再加上靶場不足且使用限制多等因素，這些目標恐怕絕大多數無法落實。

揭仲指出，國軍在台灣本島能實施營級步兵單位基地訓練的場地，只有位於新竹湖口、台南白河的陸軍北測中心與南測中心；三軍聯合作戰訓練基地則只有屏東保力山，但現階段已處於飽和狀態，多數常備旅聯兵營每一年半才能實施一次兵科基地訓練，每2年才能實施一次聯合作戰訓練。

揭仲表示，兵科訓練基地與三軍聯訓基地的面積需求大，又要跟民宅保持距離，短期內根本無法增加，義務役士兵在1年役期內，絕大多數恐無法接受兵科基地訓練和聯合作戰訓練，且國軍靶場數量不僅不足，使用限制又多，如楊梅靶場每天只有4.5小時可以打靶。

另外，根據立法院預算中心披露，截至民國111年6月底，志願役整體人力編現比為84.98%，其中以士官的83.77%最低、軍官的85.11%次之。志願役士官為國軍常備部隊人力的骨幹，卻長期存有編現比偏低問題。

揭仲指出，義務役期恢復為1年，未來每年役男人數將逐年增加到每年6至7萬人，但國防部目前訓能，單是將每年約5萬人的教召全面改為14天，或實施退伍女性志願役官士兵的教召都力有未逮，如何能處理新增每年6至7萬人、役期1年的義務役士兵。

揭仲也說，目前國防部規劃成立新的海岸守備步兵旅，來接受役期延長後的義務役士兵，數量少則5個、最多可能到11個；但今年初，國軍戰鬥部隊的下士編現比不到78%，中少尉不到80%。

揭仲表示，在現階段基層幹部已不足情況下，國防部要如何在短期內，替這些新成立的海岸守備步兵旅，找到足夠數量的合格軍士官來管理、訓練，甚至照顧義務役男，均是隱憂。（編輯：林克倫）1111227