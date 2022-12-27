義務役恢復為1年 蔡總統宣示打造國土防衛部隊

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總統蔡英文27日下午正式宣布，經過2年評估檢討，將把現行4個月義務役訓練制度，恢復為1年期的義務役，同時也公布兵力結構調整4大方向。中央社記者鄭傑文攝 111年12月27日

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（中央社記者葉素萍、溫貴香、游凱翔台北27日電）總統蔡英文今天宣布恢復1年期義務役，她表示，未來兵力結構最核心調整就是以志願役為基幹，以義務役為主要兵力組成，把守備部隊「常備化」，任務性質上，就是以義務役為主體的「國土防衛部隊」。

蔡總統說，希望大家支持這方案，也希望朝野政黨、民間團體、專家學者、社會各界，能夠進行更多良性討論溝通。只要台灣夠強，就會是全球民主自由的主場，就不會變戰場，青年就不用上戰場。

蔡總統上午主持國安高層會議討論兵役恢復1年期方案，中午邀集執政黨立委討論，下午則在總統府大禮堂主持記者會，並接受媒體提問。

蔡總統說，從2020年開始，她每兩週親自主持會議，經過國安會跟國防部共同作業，從防衛戰略、作戰模式、戰力規模、兵力結構、以及訓練內容等面向，全盤檢視國家防衛戰力。

蔡總統說明，今天提出的強化全民國防為戰略目標的兵力結構調整規劃，分為四大區塊。

她說，第一，是由編制21萬人，現員18萬人志願役軍人為主的「主戰部隊」，以專業訓練、精銳戰力守護國家安全第一線。第二，打造以義務役為主的常備「守備部隊」，負責國土守備跟基礎設施的防護，並支援主戰部隊、協助民防。

蔡總統指出，現代戰爭型態最可能發生的是快速作戰方式。現行制度下，守備部隊由後備軍人動員編成，但後備軍人動員速度較慢，且4個月軍事訓練役無法形成即戰力。

她說，這次方案最核心調整是以志願役為基幹，以義務役為主要兵力組成，把守備部隊「常備化」。任務性質上，就是以義務役為主體的「國土防衛部隊」。

蔡總統指出，第三是整合民間的力量，以各部會、地方政府、替代役建構的「民防系統」。除了協助軍事作戰，更重要是擔負救災、醫療、治安維護、工程搶修等任務。第四是「後備系統」，以退役的志願役充實主戰部隊，退役的義務役充實守備部隊為原則，讓「常後一體」更明確、系統化落實。

蔡總統說，會編成相當數量的後備部隊，戰時動員後備軍人，支援主戰跟守備部隊各項作戰，並且負責城鄉守備的任務。

對於現行4個月的軍事訓練役制度，蔡總統指出，在兵源量能和訓練品質，都已經無法因應當前的戰備需求。從2024年起，將恢復1年期的義務役，適用對象是2005年1月1日以後出生的役男。1年期義務役，將強化訓練內容及量能、提高役男薪資、推動服役年資銜接勞退制度，並研議讓役男順利接軌職涯。

對於這項改革，蔡總統說，這是無比困難的決定，但身為總統、身為三軍統帥，捍衛國家安全、確保國家利益，讓台灣永續生存，確保世世代代自由民主的生活方式，是總統無可迴避的責任。

蔡總統指出，烏俄戰爭已經超過300天還未停止，但烏克蘭沒有倒下，還在奮戰，烏克蘭人守護家園的堅決意志，感動了全世界愛好民主自由的人們。

她說，中國的擴張也持續衝擊著國際秩序，威脅區域的和平穩定，影響兩岸關係。尤其中國在8月軍演之後，對台灣的威逼情勢更加明顯。

蔡總統表示，面對威權主義擴張，國際及區域間的主要國家，無不紛紛調整戰略，強化自身的國防戰力與軍事的量能。「沒有人要戰爭，台灣的政府與人民是如此，國際社會也是如此。」

她強調，和平不會從天而降，就像英國前首相邱吉爾曾經說過的，「在戰爭與屈辱面前，如果選擇了屈辱，但屈辱過後，我們還是得面對戰爭」；台灣就處在威權主義擴張的第一線，守在全球民主防線的最前線，備戰才能夠避戰，能戰才能止戰。

「台灣必須強化自我防備能力，才能更有力的確保國家安全跟利益，才能爭取更多的國際支持」。蔡總統指出，越是做好準備，對岸冒進的機率就越小；越是團結，台灣就越強壯、越安全。這就是她所強調的，和平靠國防，而國防靠全民。

包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長邱國正、民進黨立法院黨團總召柯建銘、國防部副部長柏鴻輝等人都出席記者會。 （編輯：蘇龍麒）1111227

（中央社製圖）