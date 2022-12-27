義務役期恢復1年 蔡總統：彰顯台灣保護家園決心

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總統蔡英文（中）、副總統賴清德（左）、行政院長蘇貞昌（右）27日出席「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，蔡總統表示，2024年開始1年期義務役適用新型訓練模式，4個月期的義務役也會從2023年起逐步增加訓練強度；2024年起，4個月軍事訓練役將與1年義務役進行一樣的8週入伍訓練。中央社記者鄭傑文攝 111年12月27日

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北27日電）總統蔡英文今天公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，媒體關切蔡總統傳達什麼訊息給北京，蔡總統說，今天主要是傳達訊息給人民。她也說，相信全世界關心台灣的國家都會看到台灣對國防的重視、保護自己家園的決心。

蔡總統今天召開記者會，公布強化全民國防兵力結構調整方案，義務役未來改為1年，從民國113年1月1日起施行，徵集94年1月1日以後出生役男；另外，二兵薪資包含保險與膳食費為新台幣2萬6307元。

媒體關切，蔡總統今天宣布的方案，想傳達什麼訊息給北京。

蔡總統說，今天主要是傳達訊息給人民，在面臨區域情勢不斷改變的情況下，必須且同時要修正所有的準備，包括全民國防的各項制度與準備，都要持續檢討，有必要時就要改變。

她說，她相信全世界關心台灣的國家都會看到台灣對國防的重視、保護自己家園的決心，她也希望大家都能看到，這是一個負責任的政府，對這個國家的國防願意盡最大的能力，讓國家的國防可以達到最好的情況。

另外，對於中國宣布明年1月8日要邊境解封，媒體詢問，兩岸是否恢復正常交流。

蔡總統說，防疫的問題，台灣現在採取與病毒共存策略，相關的防疫措施也都逐漸鬆綁當中，但還是要注意到疫情可能有反覆，要非常注意疫情發展，所以，對於未來防疫，收放之間要如何拿捏，專家意見非常重要，行政院做決策時，一定會以專家建議做決策最重要參考。

另外，日媒提問，蔡總統曾提過希望與日本進行安保對話，台灣將來在軍事領域上，需要與美、日、歐洲加強哪方面合作。

蔡總統說，台灣持續與相關國家討論，相信很多國家都很關心台灣，也希望台灣的民主、台灣人自由民主的生活方式可以存續下去，因為對全世界來講，台灣存在有非常重要的意義，很多國家關切台灣、也關心台灣，願用他們的方式協助台灣，台灣都非常感謝。

蔡總統表示，對於願意幫助台灣的國家，政府會從事溝通、也尋求合作的可能性，至於其他的部分，她無法進一步說明。（編輯：林興盟）1111227