役期恢復為1年 寇謐將籲台灣更進一步加強軍力

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（中央社台北27日綜合外電報導）總統蔡英文今天宣布義務役役期從2024年起恢復為1年，駐台北加拿大籍分析家寇謐將認為，台灣必須比延長役期做得更多，且台灣正面臨生存威脅，盼大眾理解這類措施有其必要。

法新社報導，中國在國家主席習近平掌權下，加強對台灣的文攻武嚇，俄羅斯入侵烏克蘭也使台灣更加憂心北京可能採取類似行動併吞台灣。

台灣政府先前將義務役役期從1年縮短成4個月，目標打造以志願役為主的國軍，但近期民調顯示，逾3/4台灣民眾現在認為4個月役期太短，且由於缺乏財務誘因，軍方也難以召募與維持職業軍人。

台灣已加強後備訓練、增購戰機和反艦飛彈來加強防禦力量，但專家表示這些還不夠。美國非營利組織國際共和研究所（IRI）駐台北資深顧問寇謐將（J. Michael Cole）表示，比起光是延長義務役，台灣必須走得更遠。

他告訴法新社：「基於威脅層級，以及俄羅斯在烏克蘭的例子，我希望台灣大眾理解這類措施有其必要。台灣面臨的是同樣的生存威脅。」

一名聽取相關簡報、參與過台灣高層國安討論的官員告訴路透社，蔡英文國安團隊自2020年起持續檢討台灣的軍隊體系。他還說：「中國單方面採取各種行動，已成為區域安全一大隱患。」

智庫「國家政策研究基金會」副研究員揭仲預估，當前職業軍人約16萬5000人，延長役期計畫可使國軍在2027年及以後每年增加6萬至7萬兵力。

路透社指出，中國加強在軍事、外交、經濟上施壓台灣，過去3年來，共機幾乎天天在台灣附近執行任務，台灣延長役期是意料中事。然而即使役期延長，仍比南韓的18個月要來得短。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，台灣2018年才剛把義務役役期從1年縮短為4個月，最新舉措180度大轉彎。但國防專家表示，延長義務役役期或許有助增加國軍兵力，同時也須著重義務役訓練方式，使其符合現代防禦需求。

「華盛頓郵報」（Washington Post）則引述台灣中央警察大學國防專家王智盛的分析指出，延長兵役計畫是加強台灣防禦能力所需，但還得看國防部改革成效。

中共解放軍東部戰區25日宣布在台灣周邊海空域操演後，國防部指出，偵獲共機71架次（逾越海峽中線並侵擾西南空域共47架次）、共艦7艘次，若以偵獲數計算，擾台架次創新高，也是今年最多。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1111227