113年實施1年義務役 首年估徵9127人

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（中央社台北27日電）總統蔡英文今天宣布義務役恢復1年役期，國防部說明，民國113年實施後，首年徵集入營服1年役期的未升學役男約9127人，6萬9523人為4個月軍事訓練，之後1年役期人數逐年增加，4個月軍事訓練人數逐年減少。

國防部副部長柏鴻輝在總統府記者會說明，全世界兵役制度至少維持1年以上，其中韓國18到21個月、新加坡2年、以色列24到30個月。

國防部指出，因高中畢業役男普遍升學緩徵，預判首年徵集入營服1年役期未升學役男9127人，6萬9523人為4個月軍事訓練。

自113年至118年每年可徵集的4個月軍事訓練役男數自6萬9523人降至9309人，1年期役男人數自9127人增至5萬3600人。

國防部說帖表示，未來國軍的兵力結構組成，將以志願役與義務役雙軌併行，志願役維持現行的規模，如有必要可再增加員額，擔任國軍主要作戰任務，並持續依新式武器獲得，強化現代化、實戰化作戰訓練。（編輯：林興盟）1111227