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孫立方接國防部政辦室主任 柏鴻輝勉打造優質團隊

2025/5/1 18:09（5/1 18:36 更新）
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新任國防部政務辦公室主任孫立方（右）中將與原任政務辦公室主任陳道輝（左）中將交接印信。（軍聞社提供）中央社記者吳書緯傳真 114年5月1日
新任國防部政務辦公室主任孫立方（右）中將與原任政務辦公室主任陳道輝（左）中將交接印信。（軍聞社提供）中央社記者吳書緯傳真 114年5月1日
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（中央社記者吳書緯台北1日電）國防部發言人孫立方升任國防部政務辦公室主任並晉任中將，國防部副部長柏鴻輝今天主持政務辦公室主任任職布達典禮，期勉官兵在孫立方的領導下，秉持以往奠定的根基，打造優質專業的國防團隊，使國防政務能夠順遂推展。

軍聞社今天報導，任職布達典禮上午於博愛營區舉行，柏鴻輝首先宣讀布達命令，新任官孫立方與原任官陳道輝中將進行交接印信，完成宣誓後，正式履任新職；隨後，柏鴻輝代表國防部長顧立雄頒授陳道輝「陸海空軍甲種二等獎章」，表彰其任職期間的傑出貢獻，同時嘉勉政辦室全體官兵的工作表現。

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柏鴻輝表示，新任主任孫立方曾先後完成政戰學院碩士班、美公共事務軍官班等教育，且曾於美國國防資訊學校接受國際公共事務訓練；歷任青年日報社長、陸軍司令部公共事務組長等重要職務，此次由政戰局新聞處長調任現職，榮膺新職，借重其豐富的職務歷練及專業素養，持續推動國防事務革新。

柏鴻輝指出，政辦室為推動國防政策聯繫及整合的樞紐，期許政辦室全體官兵在孫立方的領導下，繼續秉持專業、熱忱、敬業的服務宗旨，創造優異工作績效，使國防政務能夠順遂推展。（編輯：林克倫）1140501

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