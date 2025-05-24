國防部全國高中儀隊競賽決賽 港明高中奪冠

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（中央社記者吳書緯台北24日電）國防部第8屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽今天舉行，來自全國各地9所學校齊聚兩廳院廣場一較高下，參賽學生不畏陰雨綿綿賣力展現青春活力，最終由港明高中拿下冠軍，明道中學、高雄女中分居第2名與第3名。

第8屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽今天在台北國家兩廳院藝文廣場舉辦，本屆比賽分別在北、中、南區舉行初賽，共有45所學校報名參加，最後由北科附工、嘉義女中、鶯歌工商、屏東女中、北斗家商、莊敬高職、港明高中、高雄女中及明道中學等9所學校晉級決賽，國防部副部長柏鴻輝到場觀賽並頒獎予得獎學校。

今天賽前雖下起滂沱大雨，但未澆熄學生熱情，積極暖身和排練。比賽開始後現場陰雨綿綿，導致有參賽者操槍時手滑「掉槍」，但不影響整體表現與完成度，各校紛紛拿出拿手絕活與儀隊技巧，獲得觀眾滿堂喝采，也有許多來台參與世壯運的外國選手在場邊觀賽。

柏鴻輝在賽後致詞說，參賽學生的表現足以當一名軍人，精湛表演的背後，是付出「血、汗、淚」與團隊的精神，在所有觀眾的心中，每所參加的學校都是第一名，參賽者的表現象徵著「歲月不留白」，希望能鼓勵學弟妹持續參與儀隊競賽，未來若有機會也能加入國軍行列。

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國防部指出，今年儀隊競賽融入愛國及青年的元素，主打「愛國儀級棒」口號，就是要將愛國心與榮譽感，融入青春活力學子的心中，以多元、活潑的方式，展現一樣愛國的情操與對國家的新希望。

除了儀隊競賽，軍方也在比賽場地旁設置「全民國防教育互動攤位體驗暨社團成果發表」，各軍種、指揮部紛紛將各式裝備設置體驗活動，如陸軍特指部讓民眾試揹傘具，空軍則提供飛行服互動體驗，以及部隊特色社團成果發表，吸引民眾參與和認識各部隊的性質。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1140524