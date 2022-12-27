義務役2024年起延長為1年薪資2.6萬 總統：困難決定但無可迴避
2022/12/27 15:47（12/27 16:06 更新）
「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」27日下午在總統府舉行，總統蔡英文親自上陣，向全民報告相關改革規畫。中央社記者鄭傑文攝 111年12月27日
（中央社記者葉素萍、溫貴香台北27日電）總統蔡英文今天宣布，經過2年的評估檢討，將把現行4個月義務役訓練制度，恢復為1年期的義務役；她說，這是無比困難的決定，但身為三軍統帥，為了讓台灣永續生存，這是無可迴避的責任。
蔡總統下午召開記者會，公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役未來改為1年，從民國113年1月1日起施行，徵集94年次1月1日以後出生役男；另外，二兵薪資包含保險與膳食費為新台幣2萬6307元。
蔡總統並宣布兵力結構調整四大方向，包括一、以志願役為主戰部隊，二、以義務役為主的常備守備部隊，這次最核心的調整就是以志願役為基幹，以義務役為主要兵力組成，把守備部隊常備化，打造以義務役為主體的國土防衛部隊，三是民防系統、四則是後備系統。
總統提到，千里之遙的烏俄戰爭超過300天，烏克蘭還在奮戰，烏克蘭守護家園的堅決意志感動愛好自由的人民；中國威脅和平穩定，對台威逼情勢明顯。蔡總統說，沒有人要戰爭，台灣政府與人民是如此，國際社會也是如此，和平不會從天而降。
蔡總統表示，備戰才能避戰，能戰才能止戰，越是做好準備，對岸冒進機率越小，和平靠國防，國防靠全民。只要台灣夠強，就不會變戰場，青年就不會上戰場。（編輯：謝佳珍）1111227
（中央社製圖）
（圖取自facebook.com/tsaiingwen）
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