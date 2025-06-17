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TikTok在美命運未卜 川普料將第3度延後禁令期限

2025/6/17 13:22
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（中央社舊金山16日綜合外電報導）外界普遍預期，美國總統川普將延長對TikTok設定的最後期限。短影音平台TikTok原本必須在19日前找到非中資買家，否則將面臨在美國遭封殺的命運。

法新社報導，這將是川普第3次延後執行要求TikTok出售否則將在美國被禁的聯邦法律，該法原定於他1月就職前1天生效。

川普5月初接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時說：「我對TikTok有些感情。如果需要延期，我願意延期。」

川普表示，一群買家已準備支付「一大筆錢」向TikTok母公司字節跳動收購這個廣受歡迎的短影音應用程式在美業務。

川普多次淡化TikTok面臨危險的風險，並表示他對能找到買家接手TikTok在美業務仍充滿信心。

獨立分析師恩德勒（Rob Enderle）表示，川普「就是沒有動力對TikTok採取任何行動。除非他們惹惱他（川普），否則TikTok可能會發展得不錯」。

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川普原本長期以來支持禁用TikTok或要求字節跳動從TikTok撤資，但後來改變立場，並誓言捍衛TikTok，因為他認為TikTok在去年11月總統大選助他一臂之力，幫他贏得年輕選民的支持。

恩德勒表示：「川普在兌現他的選前承諾方面表現並不理想，但這可能是他真正能兌現的一個承諾。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140617

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