外國旅客入境改採線上填入國登記表 10/1上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場17日電）內政部移民署今天宣布，10月1日起，外國旅客入境台灣將改採線上填寫入國登記表（A卡），現行紙本A卡將停用。旅客需在抵台前3天內至官網完成填報，縮短時間也減少紙本浪費。

移民署署主任秘書林澤謙表示，目前外來旅客來台填寫入國登記表（A卡），採紙本或網路二擇一方式辦理，為優化通關效率，移民署從今年5月5日推出全新電子A卡介面（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC），上線至今各界反映良好，移民署預計從今年10月1日起全面實施，傳統紙本A卡將不再使用。

林澤謙說，外來旅客在抵達台灣前3天內，須至移民署TWAC網站完成資料填寫，申報時可以中文或英文填報，各項欄位並以中、英、日、韓、泰、越及印尼等7種語言說明，讓旅客能輕鬆理解完成填報。此外，旅客可拍照上傳護照基本資料頁，即可自動帶入護照個人資料，有效縮短填寫時間。

透過 Google News 追蹤中央社

林澤謙指出，若是家庭或團客來台，可由其中1人協助同行者填寫，最多可填寫16名旅客，簡化團客申報流程。填寫時先透過電子信箱驗證，填寫完畢後，系統會自動發送申報成功憑證至旅客留存的電子信箱。當旅客入境通關時，查驗人員讀取旅客護照後，系統將自動帶出其A卡的填寫資料，簡政又便民。

移民署表示，電子化已成國際趨勢，政府投入經費建置新版電子A卡（TWAC），增加事後查詢及修改功能，入境可縮短旅客通關時間，減少紙本資源浪費。移民署已提供海空運輸業者TWAC QR Code連結告示，以設置於啟程地機場、港口的報到劃位櫃檯，未事先申報者最遲須於抵台查驗護照前進行填報，以方便後續通關作業。（編輯：林恕暉）1140617

影片來源：內政部移民署