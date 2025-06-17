外交部：7/1放寬線上申換護照條件 效期不足6月適用

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（中央社記者溫貴香台北17日電）外交部今天宣布，「有條件式線上申換護照」措施7月1日起再放寬適用對象，未來護照效期不足6個月且未遺失即可適用線上申換。對於有民眾擔心護照存量不足而有跨區申辦情事，外交部強調，護照供應充足，絕對沒有問題，民眾就近而不要跨區申辦。

外交部領事事務局副局長陳尚友上午出席外交部例行性記者會表示，外交部「有條件式線上申換護照」措施將自今年7月1日放寬護照效期少於6個月的國人可採線上申換新護照。放寬條件有3項，分別是有戶籍的成年人；護照已逾期或所餘效期少於6個月且未遺失；護照資料頁記載事項不需要變更。

他表示，符合條件者可以使用「自然人憑證」在外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁線上申換護照，完成線上繳費，等待10個工作天後，由本人攜帶收據、國民身分證，以及尚未逾效期的舊護照，親至指定的外交部領事事務局或外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處領取新護照。

其次，颱風季節將至，外交部提醒國人預為規劃申辦護照時程，計劃出國旅遊的國人，務必檢查護照在出發前仍有6個月以上效期，並於旅途中妥善保管。

他提醒國人，出國前務必確認所持護照在出發前仍有6個月以上效期。他說，今年領務局辦理護照量仍高，截至5月為止，已製作達102萬本。倘民眾赴現場申辦，需花費等候時間，因此特別呼籲首次申辦國人，可多利用戶政事務所提供的「首次申請護照親辦一處收件全程服務」，另外，符合相關申辦資格者也可利用「有條件式線上申換護照」便民措施，避免因相關縣市臨時停班，影響申換護照及領取護照時程。

他特別強調，外交部領事事務局護照存量充足，可提供給所有申辦護照的國人，外交部領事事務局及外交部中部、南部、雲嘉南、東部辦事處均受理申換護照案件，請國人就近辦理，無需跨區送件。

他提醒計劃申請護照的國人，護照用照片應真實呈現申請人樣貌，不得使用合成、鏡像或經修圖的照片，以免損及自身權益；籲請國人合法使用護照，切勿以身試法。

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他說，近年陸續有民眾在社群平台發文稱申請護照時所繳交的照片，可以透過手機程式後製、修圖，因此，呼籲國人不應仿效此行為，並重申台灣護照的照片規格是參照「國際民航組織（ICAO）」的規範制定，請國人務必配合遵守相關規範；申請護照時如提交虛偽不實資料，將違反護照條例相關規定，主管機關有權依法撤銷原核發護照的處分，並註銷該護照。

陳尚友說，護照是國人在海外旅行的重要國籍證明文件，由於台灣護照目前享有全球174個國家或地區免簽證、落地簽證及電子簽證等簽證便利待遇。遭人冒辦、或轉給陸籍人士使用的情形時有所聞，呼籲國人應合法使用並妥慎保管護照，切勿將護照抵押、出售他人，或將護照交付來路不明人士；若有冒辦或供他人冒用護照等不法行為，將面臨7年以下有期徒刑，提醒切勿以身試法。（編輯：翟思嘉）1140617