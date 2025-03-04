利用遊民買賣護照 桃檢起訴13人求處重刑

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（中央社記者葉臻桃園4日電）有犯罪集團利用替遊民申辦護照，收購後轉售中國人蛇集團。桃園地檢署今天偵結，認此案損及台灣護照的公信力及台灣國境安全風險，起訴主嫌黃姓男子等13人，並建請法院從重量刑。

桃園地檢署表示，經指揮內政部移民署國境事務大隊、桃園市政府警察局桃園分局，偵辦犯罪集團利用遊民非法買賣護照等案，今天偵查終結，依違反護照條例之買賣護照、刑法之未指定犯人誣告及使公務員登載不實等罪，起訴黃姓男子等13人。

桃檢調查，主嫌黃男、邱男在民國104年11月至108年4月間，在台北車站、台北市萬華區艋舺公園一帶，以到大陸辦金融帳戶可領取新台幣1萬5000元至2萬5000元不等的報酬誘騙遊民。

桃檢調查，兩人找來11名遊民，先帶至外交部領事事務局，請旅行社駐點人員協助申辦護照及台胞證後，再提供治裝費，等遊民收到護照及台胞證後，再帶他們到中國申辦金融帳戶，返台後即以5000元不等的代價收購護照，並將護照出售給中國人蛇集團。

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桃檢指出，107年6月、8月間，西班牙馬德里機場、義大利羅馬錢皮諾機場有人因持變造後的中華民國護照要偷渡被查獲，檢警獲報後找尋涉案遊民、蒐證，去年11月4日向法院聲請搜索黃男等人住處，扣得數十本護照及台胞證等，並向法院聲押邱男獲准。

桃檢表示，審酌黃男、邱男為牟取暴利，將台灣護照轉售人蛇集團，尋覓及利用急需金錢謀生的遊民，誘以小利而為買賣護照行為，以致不法之徒得以冒用身分非法入出國境，損及台灣護照的公信力及台灣國境安全風險，請法院予以從重量刑。（編輯：林恕暉）1140304