外交部：辦護照1300元規費列收入 無關採購支出項目

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北23日電）外交部預算刪減影響護照印製量，網友質疑，申辦護照付的1300元規費用處。外交部今天表示，1300元規費會列入政府歲入，但採購護照屬支出項目。

外交部長林佳龍日前在立院表示，外交部預算刪減影響護照印製量。媒體報導，有網友發文質疑，辦護照時要付1300元的費用，「那我的規費是繳給鬼」。

對此，外交部晚間發布新聞稿指出，因為政府預算中，收入與支出是各自獨立，因此一般民眾申辦護照繳交的1300元規費，會列入政府歲入，但採購護照屬於支出項目，預算被刪除就會影響護照採購的數量。所以如果護照數量不足時，即使支付規費，民眾也無法及時申換護照。

外交部進一步說明，領務局為確保能滿足民眾出國持用護照的需求，每年除了採購一定數量的新空白護照外，也會備妥一定數量的空白護照安全庫存，以備不時之需。

針對外界質疑空白護照的預算及數量，外交部說，領務局今年度原定編列新台幣9.9億元預算製作209萬本護照，但是經立法院無理由的統刪10%預算後剩下8.8億元，只能採購約185萬本空白護照，以致短缺的24萬本空白護照只能以安全庫存因應，將可能無法因應其他臨時的護照需求。

透過 Google News 追蹤中央社

外交部說，護照製作過程複雜，而且中央印製廠印製空白護照的前置作業需3至5個月，外交部已提早採購180萬本護照，並完成第一批交貨以因應民眾需要，並原訂於今年再辦理採購補足不足數量。

外交部強調，領務局採購護照的預算確實不足；挖東牆補西牆的方式更會挪支其他預算，排擠領務局其他必要業務支出；預算遭刪除確實已實際影響民眾權益。（編輯：林興盟）1140423