外交部指刪預算影響護照印製 徐巧芯：還可印39萬本

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（中央社記者王揚宇台北22日電）外交部長林佳龍昨天提及預算刪減影響護照印製量，引發討論。國民黨立委徐巧芯今天在立法院總質詢說明相關預算內容，她說，目前還有預算可印製39萬本，這與刪預算有何關係。

外交部昨天回覆中央社記者詢問指出，疫情趨緩後，民眾出國及申請護照需求暴增，今年護照申請需求雖已有緩和趨勢，但1月1日至4月18日已核發逾72萬本護照，今年預估核發209萬本，目前護照核發量與疫情前相較仍在高峰，惟外交部領事事務局今年護照印製相關預算遭刪減，僅能支應購買185萬本空白護照。

立法院會今天進行施政總質詢，徐巧芯就護照相關議題詢問行政院長卓榮泰，包括今年原本規畫要印製多少本護照等。外交部次長吳志中回應180萬本。

徐巧芯追問，何時決定要追加到209萬本。吳志中說，今年4月決定，因為今年1月到4月已核發70多萬本護照，今年預估會用到209萬本。

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徐巧芯說，印製護照編列的預算為9.9億元，在一般事務費費統刪10%的情況下，有8.9億元可以使用，而印製180萬本護照的決標金額為7.3億元，換算下來，預算不僅剩1.58億元左右可以使用，製作每本護照的平均成本為400多元，換言之，還可以製作39萬本護照，倘若預算不夠，過去也有使用第二預備金去加印護照的案例。

卓榮泰說，預算被刪或許不足以影響該項目，但很多業務費被刪除後，要來做此工作的業務與人事費用被刪減，而外交部執行發包非常節儉與用心。（編輯：蘇龍麒）1140422