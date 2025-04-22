外交部：預算刪減護照僅能採購185萬本不足24萬本

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（中央社記者楊堯茹台北22日電）媒體報導，領務局去年9月僅採購180萬本護照，面臨短缺情況非因預算刪減。外交部今天表示，去年提前備貨作為安全庫存，原應再視今年度法定預算補足採購量，但經立院刪減後剩8.8億僅能採購185萬本，確實導致護照採購預算不足，並需透過調配安全存量，應付需求。

媒體引述政府電子採購網公開資料指出，領務局去年9月公告總價新台幣7億3350萬元的標案，品項名稱為「114年提高臺灣辨識度之晶片護照180萬本」，時間早於立院審查114年度總預算，今年護照發核面臨提前用罄的情況，與外交部業務預算凍刪無關，而是領務局錯估護照需求。

外交部晚間發布新聞稿指出，為使護照核發能滿足民眾出國持用的需求，領務局除了每年採購一定數量的新空白護照外，也如同戰備儲油，備妥一定數量的空白護照安全庫存，以備不時之需。

外交部說明，經評估2025年的護照核發需求約209萬本，並編列相應預算，不過2025年編列的9.9億元預算遭立法院通刪10%後僅剩8.8億，造成只能採購185萬本空白護照，其餘不足的24萬本護照需求只能以安全庫存因應，也導致庫存量可能不足，無法因應其他臨時狀況。

外交部進一步表示，由於護照製作過程複雜，為確保提供民眾的護照供應量，也預留中央印製廠3至5個月產製空白護照的合理時間，以利該廠能儘早規劃國外物料下單、運送、備製等前置作業，故有跨年度辦理提前備貨作為安全庫存，以避免遇護照原物料短缺時無護照可發的窘境。

外交部指出，領務局每年都是以「推估備貨」、「提前跨年度採購」的方式採購年度所需的空白護照，並視庫存情形適時、適量辦理採購。

外交部強調，領務局在2024年護照需求仍處高峰，而且已高於當年度護照採購量時，已先用安全庫存因應，故於2024年9月提前辦理2025年度護照採購作業。由於當時還未知2025年度法定預算，領務局僅能估計在可能預算額度內先「保守採購」180萬本空白護照，該批護照並已於2025年2月完成第一批交貨，供2025年核發護照所需，之後再視2025年度法定預算金額辦理採購不足的護照數量。

外交部表示，2025年度領務局編列印製209萬本護照的預算為9.9億元，經立法院統刪10%後剩8.8億，以「空白護照」成本407.5元及「薄型防偽膠膜」66.27元計算，一本空白護照直接成本共為473.77元，故經刪減後的8.8億元預算僅能採購約185萬本空白護照。

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外交部強調，空白護照的印製成本不只是「空白護照印製本身」，也包含「薄型防偽膠膜」等成本支出，2025年度領務局遭刪除10%的預算，確實導致領務局2025年度護照採購預算不足，並需透過調配護照「安全存量」用以處理民眾換發護照需求。

至於有立委提及領務局仍有1.58億預算可運用，外交部說，由於預算遭統刪10%，如挪用於護照印製，將陷入挖東牆補西牆的困境，排擠其他必要業務支出。（編輯：蘇龍麒）1140422