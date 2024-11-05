有條件式線上申換護照放寬 在台設籍旅外成年人適用

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（中央社記者楊堯茹台北5日電）外交部今天表示，有條件式線上申換護照措施今天起放寬適用對象，居住在國外、在台設有戶籍的成年台灣人也適用；此外，作業時間也縮短到10個工作天，離島除外。

外交部下午發布新聞稿指出，為提供多元且便捷的申請換發護照管道供民眾選擇使用，外交部自9月3日起開始試辦「有條件式線上申換護照」措施，符合條件的民眾在家就可以申請換發護照。

外交部強調，為使這項便民措施嘉惠更多民眾，外交部經過審慎研議後，決定在不影響護照製發安全管控機制的前提下，放寬適用對象及縮短作業時間，並自11月5日起開始實施。

外交部說明，有條件式線上申換護照措施範圍包括：開放居住在國外、在台設有戶籍的成年台灣人也可適用；取消「最近10年內未有遺失紀錄」的條件限制；將原定作業天數由14個工作天縮短為10個工作天（澎湖、金門、馬祖部分因考量郵寄時程則維持原規定）。

外交部表示，「有條件式線上申換護照」措施適用對象的最新條件為在台設有戶籍且已成年人；護照已經逾期；護照資料頁記載事項不需要變更的民眾。詳細說明請參考領務局網站（https://www.boca.gov.tw/）「護照」項下及「有條件式線上申換護照專區」。

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外交部提醒，至於護照效期尚餘1年以下、需變更護照個人資料如中、外文姓（別）名或僑居加（移）簽的民眾，則可以選擇親辦或委任代辦方式臨櫃申換護照。

外交部也提及，「有條件式線上申換護照」便民措施是智慧政府數位治理的里程碑，這項措施自9月3日試辦至今2個月，民眾普遍回饋良好，外交部將持續滾動式檢討，期能嘉惠民眾提供更便捷的護照服務。（編輯：林興盟）1131105