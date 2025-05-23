加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
日本旅遊入境新制2028年4月上路 出發前須線上申報付費
首頁 / 國際

日本旅遊入境新制2028年4月上路 出發前須線上申報付費

2025/5/23 17:04（5/23 17:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本將從2028年4月起，對享有短期居留免簽證待遇的外國人實施線上入境事前審查制度。圖為台北松山機場赴日旅客辦理報到手續。（中央社檔案照片）
日本將從2028年4月起，對享有短期居留免簽證待遇的外國人實施線上入境事前審查制度。圖為台北松山機場赴日旅客辦理報到手續。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京23日綜合外電報導）日本出入國在留管理廳（相當於出入境管理局）今天宣布，2028年4月起的新會計年度將實施線上入境事前審查制度，且收取費用，適用對象為享有短期居留免簽證待遇的外國人。

「日本經濟新聞」報導，日本這項制度的正式名稱為JESTA，是參考美國旅行授權電子系統（ESTA）而建立。

日本的現行制度是透過航空公司等，在班機起飛後，由旅客提供的資訊來檢查是否有危險人物，不過即使發現可疑人士，也難以阻止這些人入境。

日本未來將透過這項新制，要求旅客事前申報職業、入境目的、住宿地點等資訊，適用對象為71個享有在日本短期居留、免簽的國家與地區的赴日旅客。

出入國在留管理廳會確認上述內容，沒問題後才會批准，而申請沒過關者，將無法登上前往日本的飛機或船隻。

而這項制度希望在防止非法居留、犯罪等人士入境日本之外，也能有助於簡化入境審查程序。旅客入境後只要在審查機器登錄臉部照片與指紋，若沒問題，即可通過自動閘門完成入境手續。

而日本與其他實施類似制度的國家一樣，JESTA也會向赴日旅客收取費用，日方之後將研擬金額與收取方式等細節。

google news透過 Google News追蹤中央社

出入國在留管理廳表示，隨著訪日遊客大增，入境審查也出現混亂，而觀光客等待入境的時間變長也成為課題，希望這項制度能提高審查效率。

日本法務大臣鈴木馨祐今天在內閣會議結束後的記者會提到JESTA時說明「將更嚴格管理出入境，並加速出入境審查」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1140523

延伸閱讀
日本因應觀光公害 擬調漲訪日旅客「出國稅」日本因應觀光公害 擬調整國際觀光旅客稅至3000或5000日圓2024前11個月訪日客累計3337萬人 創統計史新高英國電子旅遊憑證4/9起調漲 漲幅達6成赴美申請ESTA改用APP 可加強隱私與安全
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

65
更多編輯台推薦新聞：