日本因應觀光公害 擬調漲訪日旅客「出國稅」

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）日本2019年起向訪日外籍客與出境旅客開徵每人1000日圓的國際觀光旅客稅（出國稅）。今天有日本參議員建議針對訪日客調漲「出國稅」，以作為觀光公害對策的財源。對此，日本首相石破茂回應表示認同。

日本朝日新聞報導，日本政府向搭機或搭船出境的旅客開徵出國稅，並把稅金直接納入機票或船票之中。出國稅是每人一次徵收1000日圓（約新台幣212元），日本人也是被徵稅的對象，稅收用於振興觀光。

日本執政黨自民黨參議員吉川有美今天在參議院預算委員會上質詢時表示，相較於其他國家，日本的出國稅低，應針對訪日客調漲「出國稅」的徵收額，用以當作因應「觀光公害」（overtourism）對策、地方創生的財源。

對此，石破表示，「至今用日本國民的稅金進行了各種基礎建設的整備，要求訪日客付出適當的對價，應該算是對日本納稅者的義務。政府也會考慮此事。」

有關針對日本人調漲「出國稅」一事，石破表示，「是否能取得平衡，還有待討論」、「有必要進行綿密的討論」。

日本2019年1月起徵收的「出國稅」稅收2023年度達到399億日圓，是2022年度的3倍左右，估計2025年度會增加到490億日圓。

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日本政府觀光局估計2024年訪日客總數高達3686萬9900人，創統計史新高紀錄，日本人出國人數則為1301萬人。

日本政府目標2030年訪日客人量達到6000萬人，但有些機場與觀光區的相關設備和環境，難以應付遊客湧入。若訪日客增加，可能會使得「觀光公害」問題更嚴重，因此日本政府有意透過提高出國稅增加財源。（編輯：高照芬）1140519