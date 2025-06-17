大谷翔平回歸二刀流先發戰教士 投1局失1分飆速161公里[影]

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（中央社網站17日電）美國大聯盟道奇隊日本球員大谷翔平經歷手術復健後，睽違663天於正式比賽登上投手丘，在面對教士隊的比賽先發投1局，被擊出2支安打，失1分自責分。1局打完教士隊以1比0領先道奇。

根據大聯盟官網紀錄，大谷翔平面對5位打者，最快球速達100.2英里（約161公里），共投出28球，其中16個好球。（編輯：林廷軍）1140617