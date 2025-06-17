加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
北市電動公車起火初判電池故障 同型號停派、858輛全面安檢
首頁 / 運動
大谷翔平
新聞專題
大谷翔平1/300
首頁 / 運動

大谷翔平回歸二刀流先發戰教士 投1局失1分飆速161公里[影]

2025/6/17 10:51（6/17 11:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
道奇球星大谷翔平17日再度登上投手丘先發投1局，被擊出2支安打，失1分自責分。（共同社）
道奇球星大谷翔平17日再度登上投手丘先發投1局，被擊出2支安打，失1分自責分。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站17日電）美國大聯盟道奇隊日本球員大谷翔平經歷手術復健後，睽違663天於正式比賽登上投手丘，在面對教士隊的比賽先發投1局，被擊出2支安打，失1分自責分。1局打完教士隊以1比0領先道奇。

根據大聯盟官網紀錄，大谷翔平面對5位打者，最快球速達100.2英里（約161公里），共投出28球，其中16個好球。（編輯：林廷軍）1140617

#MLB
#大谷翔平
#大聯盟
#美國職棒
#洛杉磯道奇
延伸閱讀
大谷翔平單場雙響MLB第250轟達標 寫下最快「250轟、150盜」史詩紀錄柯敬賢支援實戰投打 對決大谷翔平直呼達成願望大谷術後首次實戰投打練習飆156公里 正賽開轟並列全壘打王道奇洋基重演世界大賽戲碼 大谷翔平、賈吉首局雙雙開轟創紀錄竊取大谷翔平鉅款 水原一平被判近5年入獄服刑
大谷翔平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
大谷翔平睽違663天登板投球 先發1局掉1分
37
更多編輯台推薦新聞：