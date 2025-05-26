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大谷術後首次實戰投打練習飆156公里 正賽開轟並列全壘打王[影]

2025/5/26 19:51（5/26 20:26 更新）
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MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平25日在對上紐約大都會前，於紐約花旗球場進行肘部手術後首次實戰投打練習，球速最快達156公里。（美聯社）
MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平25日在對上紐約大都會前，於紐約花旗球場進行肘部手術後首次實戰投打練習，球速最快達156公里。（美聯社）
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（中央社紐約25日綜合外電報導）MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平今天對上紐約大都會前，於紐約花旗球場進行肘部手術後首次實戰投打練習（Live BP），球速最快達156公里，隨後在比賽時敲出本季第18轟，並列全壘打王。

美國職棒大聯盟MLB官網等媒體報導，今天是大谷翔平自2023年9月接受俗稱湯米約翰手術（Tommy John Surgery）的手肘韌帶重建手術以來首次面對打者，那是他的第2次右手肘重大手術。

根據MLB官網及雅虎運動新聞（Yahoo Sports），大谷翔平今天在實戰投打練習時，面對5名打者一共投了22球，最快球速達97英里（約156公里）。

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隨後，大谷翔平在對上大都會的正式比賽中，敲出本季第18轟，與紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）及費城費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）並列全壘打王，但道奇最後仍以1比3敗給大都會。

大谷翔平賽後談起自己術後的首次Live BP。他透過口譯員告訴記者：「我已經有一段時間沒有投球，所以能夠重新找回作為投手的感覺真的很棒。這讓我想起過去那些身為投手時的美好回憶。」（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1140526

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