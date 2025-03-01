大谷翔平春訓首秀首打席轟出全壘打 平息術後疑慮

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（中央社亞利桑那州格倫代爾28日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊超級巨星大谷翔平今天在春訓首秀賽首打席轟出全壘打，平息外界對他左肩手術後是否影響表現的擔憂。

綜合法新社與美聯社報導，這場在亞利桑那州格倫代爾（Glendale）駝背農場體育館（Camelback Ranch）進行的春訓賽，大谷翔平在滿球數之下，將洛杉磯天使隊投手菊池雄星的快速球擊成左外野全壘打。道奇最後以6比5擊敗大谷翔平的前東家。

大谷翔平在天使效力6個賽季後，2023年12月轉投道奇，合約為期10年，金額為7億美元（約新台幣230億元）。

大谷翔平在道奇的首賽季繳出夢幻成績，除了第3度榮獲最有價值球員獎（MVP）、幫助球隊贏得世界大賽，還成為首名在單季打出50支全壘打與跑出50次盜壘的球員。

大谷翔平今天透過翻譯表示：「無論比賽結果如何，我認為最大收穫是我順利完成3次打數沒出任何問題。我感覺身體狀態非常好。」

大谷翔平在世界大賽期間在1次試圖盜壘時左肩關節唇撕裂，去年11月動手術。如今他看來不僅已準備好再站上打擊手位置，也越來越接近重返投手丘。

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大谷翔平在天使隊時發展為二刀流，但他在道奇隊首季因手肘韌帶手術尚未復原而未投球。他目前已開始在牛棚練投，道奇預期他或許能在5月加入先發輪值陣容。

與此同時，大谷翔平也將繼續擔任打擊陣容中的關鍵人物，希望能準備好在3月18、19日於東京舉行的大聯盟賽季開幕戰道奇對芝加哥小熊的比賽中，擔任指定打者。（譯者：屈享平/核稿：張正芊）1140301