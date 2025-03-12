曹佑寧憶曾與大谷翔平同場較勁 扼腕沒合影留念

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（中央社記者王心妤台北12日電）曾是棒球國手的演員曹佑寧今天出席品牌活動，換上球星大谷翔平的聯名服裝，他透露其實曾跟大谷翔平同場較勁，「那個時候他就是怪物級的高中生！」但他也扼腕當時沒合影留念。

曹佑寧表示，對大谷翔平的印象很深刻，因為賽前就看到新聞提到有個很強的投手，「也想看看那樣的球速，打起來是什麼感覺！」可惜大谷翔平那場比賽不是先發投手，兩人便沒有當面對決。

曹佑寧回憶，兩隊賽前練習時能看到彼此，當時就發現大谷翔平看起來輕易就能將球打遠，身體水準跟技術都比同期球員高了許多，更可惜的是當時大家都跟大谷翔平隊友藤浪晉太郎合照，卻沒跟大谷翔平合影，「這世上沒這麼多早知道。」（編輯：李亨山）1140312