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道奇球員將抵日本迎開幕戰 大谷翔平愛妻未同行

2025/3/13 12:06
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（中央社東京13日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊已飛往日本準備在18日開幕戰迎戰芝加哥小熊隊，預計今天抵達當地。陣中球星大谷翔平的妻子有孕在身並未同行，但提供的零食成為話題。

道奇隊與小熊隊將於18日與19日在東京巨蛋舉行開幕系列戰。小熊球團已在昨晚飛抵日本，其中包含日籍投手今永昇太與選手鈴木誠也。

「日刊體育」報導，道奇球團昨天從美國亞利桑那州啟程飛往東京。大谷翔平的妻子真美子因為懷孕而未同行，留在美國。

不過，道奇捕手巴恩斯（Austin Barnes）與內野手艾德曼（Tommy Edman）的妻子分別在社群媒體Instagram（IG）發文，公開真美子為球員太太們準備的禮物與信，而這些禮品與信就放在飛機上的座位。

由於信件部分內容被遮擋，無法閱讀全文，但其中以英文寫道「雖然無法同行，但我的心始終與你們同在」、「我為大家準備一份小禮物。請多拍照片，創造難忘的回憶，享受旅途中的每一刻！」

最後，真美子寫下：「祝旅途平安，並度過最美好的時光！我們會在洛杉磯為道奇隊加油！」署名則是「真美子＆Decoy」。Decoy是大谷家的愛犬「彈額頭」。

巴恩斯的妻子妮可（Nicole Barnes）在貼文中表示，覺得「禮物相當可愛」。

日媒「每日體育報」（Daily Sports）報導，陣中擁有日本球星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希的道奇，在球員登上包機之際，還以「如何度過約12小時的飛行時間」為題訪問多名球員。

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大谷翔平面對鏡頭，果斷地回答：「睡覺」；道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）也說：「睡覺」；曾2度獲得賽揚獎（Cy Young Award）的左投史奈爾（Blake Snell）則說：「想玩手機遊戲」。

許多選手都具體安排自己在機上的作息時間，例如「睡5個小時」，似乎從機上就已經開始調整時差，為接下來的比賽做準備。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1140313

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