加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB2/300
首頁 / 運動

大谷翔平春訓首秀擔任指定打擊 對戰老東家天使

2025/2/27 12:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇超級球星大谷翔平，去年11月接受左肩手術後，美國時間28日將在他的春訓首秀以指定打擊身分，出戰老東家洛杉磯天使。

路透社報導，今年30歲的大谷翔平接受手術修復肩關節盂唇撕裂傷後，預計3月18日將代表世界大賽衛冕軍道奇前往東京與芝加哥小熊對戰。這場2025年大聯盟開幕戰，大谷翔平可望以指定打擊身分出賽。

大谷翔平去年世界大賽第2戰因盜二壘受傷，左肩盂唇撕裂，但他繼續參加與紐約洋基的系列賽，最終道奇奪下世界冠軍。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）已排除大谷翔平以投手身分參加本季開幕戰的可能，但他告訴記者，希望大谷翔平「盡快」重返投手丘，大谷翔平今年春天已進行3次牛棚練投，正努力重返以往的「二刀流」身手。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

大谷翔平2023年9月接受俗稱湯米約翰（Tommy John）手肘韌帶重建手術後，隔年無法登板投球，但他上個賽季打擊率0.310、整體攻擊指數（OPS）1.036、轟出54支全壘打，還有130個打點。優秀的打擊成績讓他獲選國家聯盟最有價值球員（MVP）。此外，他盜壘成功59次，成為大聯盟史上第一位50轟50盜的球員。

大谷翔平也曾2度獲得美國聯盟最有價值球員，他2023年效力洛杉磯天使時轟出44支全壘打，拿下95分打點，同時在那個賽季23場先發中取得10勝5負戰績，防禦率3.14。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140227

大谷翔平
閃電公布婚訊 佐佐木朗希：大谷一開始不太相信道奇投手佐佐木朗希宣布結婚 教頭驚訝：他有女朋友？
羅伯茲
MLB東京海外開幕戰 道奇推山本由伸、佐佐木朗希先發
MLB
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
陳柏毓經典賽資格賽好投 海盜網站看好今年上大聯盟
19
更多編輯台推薦新聞：