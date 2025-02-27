大谷翔平春訓首秀擔任指定打擊 對戰老東家天使

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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇超級球星大谷翔平，去年11月接受左肩手術後，美國時間28日將在他的春訓首秀以指定打擊身分，出戰老東家洛杉磯天使。

路透社報導，今年30歲的大谷翔平接受手術修復肩關節盂唇撕裂傷後，預計3月18日將代表世界大賽衛冕軍道奇前往東京與芝加哥小熊對戰。這場2025年大聯盟開幕戰，大谷翔平可望以指定打擊身分出賽。

大谷翔平去年世界大賽第2戰因盜二壘受傷，左肩盂唇撕裂，但他繼續參加與紐約洋基的系列賽，最終道奇奪下世界冠軍。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）已排除大谷翔平以投手身分參加本季開幕戰的可能，但他告訴記者，希望大谷翔平「盡快」重返投手丘，大谷翔平今年春天已進行3次牛棚練投，正努力重返以往的「二刀流」身手。

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大谷翔平2023年9月接受俗稱湯米約翰（Tommy John）手肘韌帶重建手術後，隔年無法登板投球，但他上個賽季打擊率0.310、整體攻擊指數（OPS）1.036、轟出54支全壘打，還有130個打點。優秀的打擊成績讓他獲選國家聯盟最有價值球員（MVP）。此外，他盜壘成功59次，成為大聯盟史上第一位50轟50盜的球員。

大谷翔平也曾2度獲得美國聯盟最有價值球員，他2023年效力洛杉磯天使時轟出44支全壘打，拿下95分打點，同時在那個賽季23場先發中取得10勝5負戰績，防禦率3.14。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140227